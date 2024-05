Het team van Mercedes is nog altijd op zoek naar de beoogde opvolger van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Teambaas Toto Wolff heeft openlijk geflirt met Max Verstappen, maar gezien de prestaties van de W15 lijkt die transfer momenteel niet realistisch. Volgende week gaat het team daarom twee andere coureurs testen.

Met het vertrek van Hamilton bij Mercedes komt het aan op de schouders van George Russell om het team te leiden. Ook tijdens de sprintkwalificatie in Miami was de jongere van het duo de snellere van de twee, hoewel het onderlinge verschil miniem was. Toch lijkt Hamilton zich vooral te focussen op het uitzitten van zijn laatste jaar bij de Zilverpijlen, voordat hij in 2025 aansluit in Maranello bij het team van Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes ontloopt straf voor pitstop zonder helm in Miami

Jongeling Antonelli vergelijken met ervaren Schumacher

Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat Kimi Antonelli, maar ook Mick Schumacher volgende week op Silverstone gaan testen met de W13. Antonelli lijkt de opvolger te gaan worden, desalniettemin wil Mercedes het duo gaan vergelijken. Schumacher heeft uiteraard meer ervaring in de koningsklasse, na zijn avontuur bij Haas. Toch liep dat niet goed af, want in zijn laatste jaar schreef hij diverse keren de wagen af. Wel was er een opwaartse lijn te bespeuren halverwege het seizoen, maar dat was niet genoeg om een vervanging door Nico Hulkenberg te voorkomen. Toch lijkt Schumacher, die momenteel voor Alpine uitkomt in het World Endurance Championship, als vergelijkingsmateriaal zal worden ingezet. Mercedes heeft Antonelli namelijk al uren gegeven in de W13, maar zal dus gaan bekijken hoe de 17-jarige coureur het doet tegen de ervaren Duitser.

Gerelateerd