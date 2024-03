De grote consequenties voor Williams na crash waarbij Albon chassis vernietigde

Alexander Albon maakte een stevige crash mee in de vrije trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Australië. Het chassis was beschadigd en dus besloot Williams dat Albon de auto van zijn teamgenoot Logan Sargeant mocht overnemen. Naast een kapot chassis zijn er nog meer consequenties voor de Britse renstal.

Na zo'n 40 minuten in Vrije Training 1 op het Albert Park Circuit verloor Albon de controle over zijn FW46. Door bocht 6 ging hij te hard over de kerbs, waardoor hij hard crashte in bocht 7. Zijn zwaar beschadigde Williams stak de baan over en raakte ook nog de muur in bocht 8. Het werd al gauw duidelijk dat het chassis niet op tijd gerepareerd kon worden voor de kwalificatie de dag daarna. Williams nam het moeilijke besluit om Sargeant aan de kant te zetten in Melbourne en Albon in de bolide van de Amerikaan te laten rijden. Sargeant nam het wel goed op. "Hij is een echte gentleman. Hij is een echte teamspeler geweest in deze hele situatie," vertelde Albon over zijn ploegmaat.

Constant vertraging

Williams wilde vanaf de seizoensopener in Bahrein al drie chassis meenemen, maar dit werd steeds verlaat. "We gingen door grote organisatieveranderingen in processen en aan de technologische kant," verklaarde teambaas James Vowles tegenover Motorsport Magazine. "Er is geen oneindige hoeveelheid aan materiaal en omdat we door een inefficiënte structuur gingen en tegelijkertijd een transformatie aan het maken waren, stuitten we op problemen. Vroeger zouden we die problemen hebben opgelost door metalen componenten te gebruiken of door de achtervleugels van vorig jaar te over te nemen, maar dat deden we niet. Het derde chassis werd dus vertraagd en vertraagd en vertraagd, ook al pushten alles tot de absolute limiet. Het resultaat is dat we geen reservechassis hadden."

Schade aan andere onderdelen

Naast dat het chassis onbruikbaar was voor de race op het Albert Park Circuit waren ook de power unit en de versnellingsbak van Albon beschadigd. Als deze niet meer gerepareerd kunnen worden, dan vallen deze uit de pool van onderdelen bij Williams. Dit kan later in het seizoen tot gevolg hebben dat ze gridstraffen moeten incasseren en dat is al helemaal nadelig in een veld waarin de laatste vijf teams ontzettend dichtbij elkaar zitten. Momenteel wordt in de fabriek in Grove onderzocht wat de precieze schade is en wat nog gerepareerd kan worden. Aan de schade hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Williams zal nu vanwege het budgetplafond minder te besteden hebben aan de ontwikkeling van de FW46.

Curfew en meer vertraging

Omdat Williams alle onbeschadigde onderdelen uit de auto van Albon moest halen om die op het chassis van Sargeant te zetten, overschreed Williams de zogeheten curfew in de nacht voor de kwalificatie in Australië. De curfew van de FIA geeft aan wanneer engineers en monteurs mogen werken aan de auto, maar per seizoen mag een team twee 'jokers' inzetten en over die curfew heengaan. Williams heeft één joker dus al vroeg in het seizoen in moeten zetten, terwijl teams dat normaal gesproken willen bewaren voor later in het jaar. Williams heeft nu ook nog eens extra vertraging opgelopen met haar derde chassis, omdat alle middelen worden ingezet op het repareren van Albons chassis voor de Grand Prix van Japan. Het zal op Suzuka, het circuit waar Sargeant vorig jaar een chassis afschreef bij een crash in de kwalificatie, wéér zonder reserveauto zitten.

