Alpine is na drie Grands Prix in het Formule 1-seizoen van 2024 nog steeds puntloos. Esteban Ocon maakte kans op een top 10-resultaat in Australië, totdat een tear-off roet in het eten gooide.

Het Franse team is met haar A524-bolide de verkeerde kant opgegaan. De Alpine is naar verluidt te zwaar en inefficiënt op aerodynamisch gebied en dat blijkt ook uit de resultaten. Ocon en Pierre Gasly kwalificeerden zich helemaal achteraan voor de seizoensopener in Bahrein en kwamen als zeventiende en achttiende aan de finish. Gasly viel in Saoedi-Arabië uit met een kapotte versnellingsbak, terwijl Ocon dertiende werd middenin het Kevin Magnussen-treintje. In Melbourne was het Gasly's beurt om een P13-resultaat te pakken. Ocon lag eerst nog voor zijn teamgenoot en streed met Nico Hülkenberg, Magnussen en Alexander Albon om de laatste puntjes. De Fransman moest echter een extra pitstop maken. Een tear-off van iemands vizier kwam namelijk vast te zitten in een luchtinlaat van een van zijn remmen, waardoor de remtemperatuur omhoogschoot.

Hele achterkant kon in brand vliegen

"Voor de tear-off waren we aan het vechten met Kevin en Alex, en ik lag voor Nico," zei Ocon tegenover Autosport na de race op het Albert Park Circuit. " We lagen dus op koers om punten te kunnen pakken. Van posities negen tot elf, ik denk dat we daar zouden zijn gefinisht. Helaas zullen we de uitkomst nooit weten, maar het was een interessante race. Ik ben tevreden over de vooruitgang die we hebben geboekt en de snelheid die we hadden. We konden die jongens bijhouden, dus het zag er goed uit." Over de verdwaalde tear-off vertelde Ocon: "In de eerste ronde hing er een tear-off aan mijn spiegel, dat was de eerste. En een aantal ronden later kreeg ik een andere tear-off in mijn remluchtinlaat. De hele achterkant van de auto zou in brand vliegen, als we geen pitstop maakten. Het was duidelijk het veiligste om te doen." Ocon was niet de enige die last had van een tear-off. Bij Sergio Pérez kwam een tear-off vast te zitten aan de vloer, waardoor zijn Red Bull downforce verloor.

