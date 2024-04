Het seizoen van Alpine is, zowel op als buiten de baan, chaotisch en slecht begonnen. Zo slecht zelfs, dat er nu geruchten zijn over een mogelijke verkoop van het team. Alpine zelf heeft op deze geruchten gereageerd.

Dit weet Motorsport.com te melden op basis van verzamelde informatie vanuit de paddock in Suzuka. Voor de verkoop van het team zou wel een voorwaarde zijn: "Een van de voorwaarden van de verkoop van het team is de bepaling dat de Renault power unit nog een bepaald aantal seizoenen gebruikt zal worden - vermoedelijk tot 2029. Dit zou een toekomst verzekeren voor de groep motoringenieurs die al werken aan de nieuwe turbohybride krachtbron die in 2026 zijn debuut zal maken." Alpine is echter via een woordvoerder al met een reactie naar buiten gekomen die veelzeggend is: "De geruchten en verhalen over het feit dat de ploeg te koop staat, zijn onwaar. De ploeg is categorisch niet te koop."

Slechte start seizoen 2024

De geruchten komen niet bepaald uit de lucht vallen. Het team is, zoals alle mensen binnen het team zelf al hadden verwacht, dramatisch begonnen aan het seizoen 2024. Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben nog totaal geen kans gehad om in de buurt van de top tien te komen, waardoor het samen met Williams op dit moment een enorm moeizaam seizoen kent. Daarnaast is er op organisatorisch niveau alweer behoorlijk wat veranderd, waardoor het ook op dat gebied niet rustig is. Hier komt nog bij dat het contract van zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon na dit seizoen afloopt.

Alpine nooit een succes

Sinds 2021 gaat het team, voorheen Renault, door het leven als Alpine. In 2021 veroverde het 155 punten, terwijl in 2022 er 173 punten veroverd werden. Een vijfde en vierde plaats bij de constructeurs was het gevolg. Dit was tijdens de seizoenen daarvoor met Renault ook al het geval. Vervolgens begon de chaos met het vertrek van Fernando Alonso en Oscar Piastri naar Aston Martin en McLaren. In 2023 scoorde het team 120 punten en werd het zesde bij de constructeurs. Dit seizoen heeft het team dus nog geen punt verzameld en staat het zowel qua race pace als kwalificatie pace onderaan.

