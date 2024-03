Terwijl het in 2024 veel gaat over de crisis bij Red Bull Racing, heeft een ander team misschien wel nog grotere problemen. Een blik op de situatie bij de twee teams en waarom de kans op verliezers groot is.

Bij acht van de tien teams is het seizoen 2024 vrij kalm begonnen. Stake F1 Team, Williams, Haas, Aston Martin, Visa Cash App RB en McLaren zijn uit de spotlights gebleven, terwijl Mercedes en Ferrari er alleen even in hebben gestaan vanwege de overgang van Lewis Hamilton naar Ferrari vanaf 2025. Het stokje werd, na het nieuws omtrent Hamilton, als snel overgenomen door Red Bull Racing.

Horner in de spotlights

Het gaat inmiddels al meer dan een maand over Christian Horner, die door een werkneemster van Red Bull Racing wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een onafhankelijk onderzoek van Red Bull, waar het team volgens veel mensen niet transparant genoeg over was, had als resultaat dat Horner mocht aanblijven. De anonieme mail met vermeend bewijs tegen Horner een dag na het onthullen van het resultaat van het onderzoek heeft hier, vooralsnog, geen verandering in gebracht. Wel stond in Djedda de toekomst van Helmut Marko onder druk en werd ook Max Verstappen een groter onderdeel van de hele situatie. Dit terwijl het team sportief gezien uitstekend is begonnen aan 2024 met twee keer een P1 en P2.

Afleiding voor Alpine

De hele situatie omtrent Horner en Red Bull Racing heeft er echter wel gezorgd dat het team met de grootste problemen een beetje ondergesneeuwd is. Bij Alpine gaat het sinds de Grand Prix van België vorig jaar namelijk allesbehalve fantastisch. Vorig jaar werden teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane ontslagen rondom het raceweekend in België. Pat Fry vertrok tevens als technisch directeur, net zoals Laurent Rossi als CEO. Begin dit seizoen, tijdens het weekend in Bahrein, werd duidelijk dat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer op zouden stappen. Ook adviseur Bob Bell zou volgens de geruchten afscheid gaan nemen. De bestuurlijke chaos is bij het Franse team dus compleet, maar daar komt nog wat anders bovenop.

Sportieve malaise

Ook op sportief gebied is Alpine dramatisch aan het seizoen 2024 begonnen. Zeker tijdens de kwalificatie kwam het team er totaal niet aan te pas en was het met twee auto's na Q1 al klaar. Tijdens de race was het tempo wat meer in de buurt van het niveau dat de andere middenmoters aan wisten te raken, maar P13 bleek het hoogst haalbare te zijn. Dit was tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië door Esteban Ocon. Verder werd het P20 (uitvalbeurt Pierre Gasly in Djedda) en P17 en P18 in Bahrein. Geen punten, geen snelheid, een te zware auto en twee Franse coureurs met aflopende contracten die klagen over de auto terwijl het op bestuurlijk gebied ook een enorme puzzel begint te worden.

Daar waar de chaos bij Red Bull dus vooral achter de schermen is, als we de geruchten mogen geloven in ieder geval, is het bij Alpine zowel op als buiten de baan onrustig. Het Franse team heeft simpelweg geluk dat er niet veel aandacht voor is dankzij de situatie bij de regerend wereldkampioen.

