De situatie rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft wederom een nieuwe wending genomen. De aanklager zou namelijk een nieuwe advocaat in de arm hebben genomen en zal naar verluidt in hoger beroep gaan, nadat haar klacht eerst werd afgewezen.

Het rumoer bij Red Bull Racing begon toen Horner werd onderzocht na beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek dat de gehele maand februari duurde, werd de klacht afgewezen door Red Bull GmbH. Een dag na dat besluit werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega via een anonieme e-mail gelekt en deze gingen de Formule 1-paddock in Bahrein rond. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner, de vader van Max werd in gesprek gezien met Toto Wolff en zo kwamen geruchten naar boven dat Max Verstappen zelf naar Mercedes zou vertrekken, als Horner aanblijft als teambaas van Red Bull.

Onderzoek naar lek

Helmut Marko kwam ook nog onder vuur te liggen. De Red Bull-hoofdadviseur werd gezien als de man achter het lek en hij vertelde aan de Oostenrijkse tv-zender ORF mogelijk geschorst te gaan worden. Inmiddels lijkt deze zaak opgelost en zouden Marko en Oliver Mintzlaff, de Red Bull-CEO die gaat over projecten en investeringen, het hebben bijgelegd. Samen met Franz Watzlawick, de Red Bull-CEO die gaat over de zaken rondom het energydrankje zelf, hebben ze naar verluidt een crisismeeting gehouden met de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya in Dubai na het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië. Wat daar is besproken over Horner, is nog niet bekend. Er zou nog wel een onderzoek lopen naar wie dan wel achter het lek zat.

Hoger beroep

Ondertussen werd de aanklager van Horner door Red Bull geschorst na zorgen over de juistheid van haar bewijsmateriaal. Volgens The Telegraph heeft ze nu een andere advocaat in de arm genomen. Met haar nieuwe juridische vertegenwoordiging zal ze naar verluidt het plan hebben om in hoger beroep te gaan tegen de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek. Red Bull GmbH blijft onder druk staan om meer transparantie te tonen over de manier waarop het tot het besluit kwam om de klacht van ongepast gedrag af te wijzen.

