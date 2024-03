Het Franse Alpine bevestigt bij onder meer The Race dat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer beide afscheid hebben genomen van de renstal, voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Teambaas Bruno Famin deelt daarnaast de nieuwe structuur, om het team weer terug te krijgen aan de top.

Het team van Alpine lijkt niet alleen met de A524 te worstelen, ook binnen de renstal lijkt er een grote schoonmaak aan de gang te zijn. Zo heeft het team sinds 2021 verschillende prominente personeelsleden zien vertrekken. Marcin Budkowski, Alain Prost, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Otmar Szafnauer, Laurent Rossi, en Rossi Harman zijn inmiddels niet langer in dienst bij het team.

Artikel gaat verder onder video

Alpine zit in zwaar weer

Het is duidelijk dat Alpine zoekende is, wat blijkt uit de resultaten op de baan. Zo maken Esteban Ocon en Pierre Gasly zich op voor een pittig seizoen, waarbij er voornamelijk om plekken buiten de punten zal worden geknokt. Voor een fabrieksteam is dat natuurlijk erg pijnlijk. Famin legt uit hoe hij er samen met het team voor gaat zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op staan.

Team Enstone VS Team Renault

Na het vertrek van Harman en De Beer is de chaos compleet bij Alpine. Daarom komt Famin met een nieuwe structuur. Volgens de teambaas en tevens CEO van het merk moet de nieuwe structuur voor een betere samenwerking tussen de Franse tak (Renault) en het team in Enstone zorgen. "We kunnen duidelijk zien dat we niet staan waar we willen staan als we kijken naar de prestaties. Het is daarnaast tijd geworden om de volgende stap te zetten binnen de organisatie en met onze mensen." Joe Burnell zal vanaf heden verantwoordelijk worden voor de prestaties op de baan, David Wheater zal zich bezig houden met de aerodynamica en Ciaron Pilbeam zal het duo ondersteunen als technisch directeur.

Gerelateerd