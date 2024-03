Esteban Ocon rijdt alweer even mee op het hoogste podium van de Formule 1, al waren we de Fransman in 2019 plotseling kwijt op de grid nadat Force India niet met hem doorging. De coureur doet uit de doeken dat hij op dat moment op zijn dieptepunt zat en zelfs in tranen uitbarstte tijdens de Grand Prix van Australië.

Met zijn 27-jarige leeftijd is Ocon inmiddels geen nieuwkomer meer in de Formule 1. Hij stapte gedurende het seizoen 2016 in, en heeft nu inmiddels zes volle seizoenen achter de rug. Hoewel hij in 2019 ondanks zijn talent aan de kant bleef staan, keerde hij al gauw weer terug. In 2020 mocht de Fransman rijden voor Renault wat vanaf 2021 Alpine werd, voor dat team is hij vandaag de dag nog altijd actief en won hij zelfs een race: de Grand Prix van Hongarije in 2022.

Artikel gaat verder onder video

Jaar aan de zijlijn

Zoals hierboven geschreven, verdween Ocon in 2019 even van de grid omdat hij plaats moest maken. Het team van Force India, net opgekocht door Lawrence Stroll, besloot om Lance Stroll in de auto te zetten. Op de achtergrond was Ocon druk bezig met een overstap naar Renault, maar dit liep op het laatste moment op de klippen. Hij vond onderdak bij Toto Wolff en Mercedes als reservecoureur, maar tijdens de eerste race in Australië van dat jaar zorgde ook die stap voor verdriet.

Flink moeten huilen

Ocon doet dat uit de doeken: "Ik kwam aan bij de eerste race, vroeg aan Mercedes wanneer ik de auto ging testen en kreeg te horen dat dat nog wel drie of vier maanden ging duren", blikt Ocon in de High Performance-podcast terug. "Toen keerde ik terug bij mijn auto op de parkeerplaats en heb ik heel veel gehuild. Gelukkig vonden we uiteindelijk een oplossing om terug te keren. Ik denk dat dat mijn dieptepunt was toen in Australië 2019. Ik kon zien hoe dominant en snel de auto was, maar zag mezelf er niet in zitten. Dat was behoorlijk zwaar."

