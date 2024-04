Volgens interim-teambaas, maar vooral CEO van Alpine, Bruno Famin, voldoet het huidige rijdersduo momenteel, maar houdt hij ook zijn ogen open voor de transfermarkt. De renstal uit Enstone heeft dit seizoen een wagen die achteraan bungelt, al zijn er voorzichtige signalen van verbetering.

In Japan kwam het Franse team met de eerste updates van het 2024-seizoen. Gasly temperde van tevoren al de verwachtingen door te stellen dat er weinig prestatiewinst zal zijn. Dat bleek uiteindelijk ook tijdens de kwalificatie, al stonden beide mannen niet meer stijf achteraan. Gasly startte de race vanaf P17, daar waar Esteban Ocon zich als vijftiende wist te kwalificeren. Toen de race werd afgevlagd, finishten de coureurs in slagvolgorde achter klaar. Ocon werd vijftiende en Gasly zestiende. De updates waren er dan ook op gericht om het gewicht van de A524 omlaag te krijgen.

Alpine lijkt hele andere problemen aan het hoofd te hebben dan de coureurs, maar Famin houdt ondanks dat, toch de rijdersmarkt in de gaten. Tijdens de persconferentie voor teambazen laat hij allereerst zijn licht schijnen op de reservecoureur, Jack Doohan. "Ten eerste zijn we erg blij en trots om Jack in de academie te hebben. Ik denk dat hij getraind is en dit jaar getraind zal worden met een vrij lang testprogramma. We gaan snel beginnen, want we hebben een auto en een chassis nodig om dat programma uit te voeren."

Voorbereid op elk scenario

Toch houdt hij ook met een schuin oog de transfermarkt in de gaten en niet alleen voor de positie van Doohan. "En daarna, laten we zeggen, wordt de rijdersmarkt ook heel dynamisch. En op dit moment kan ik zeggen dat we natuurlijk blij zijn met de coureurs die we hebben. Maar we zijn voorbereid op elk scenario." Wel wil Famin zijn vingers voorlopig nog niet branden aan eventuele transfergeruchten. "En laten we kijken wat zijn toekomst voor ons zal zijn. Maar het is een beetje vroeg om die vraag te beantwoorden."

