Doornbos: 'Deze coureur verliest zijn stoeltje vanaf Europa'

Robert Doornbos verwacht dat we nog dit seizoen een coureurswissel te zien gaan krijgen op de grid van de Formule 1. De voormalig Red Bull-rijder zag hoe de F1 Grand Prix van Japan op een fiasco uitliep voor Daniel Ricciardo en verwacht dat de Australiër vanaf Europa gewisseld gaat worden door Red Bull, mits hij zo doorgaat.

Ricciardo kende op Suzuka wederom een teleurstellend weekend. Hoewel het verschil dit keer kleiner was, wist hij zich opnieuw niet voor teamgenoot Yuki Tsunoda te kwalificeren. Vervolgens ging het ook tijdens de race gruwelijk mis. Ricciardo raakte - weliswaar buiten zijn schuld om - betrokken bij een crash met Alexander Albon en moest een DNF laten noteren. Vervolgens kon hij vanaf de pitmuur toekijken hoe Tsunoda wel punten wisten te pakken voor het Visa Cash App F1-team. De druk op de schouders van Ricciardo neemt zodoende verder toe en het is nog maar de vraag hoe veel tijd Red Bull hem gaat geven. Bij het Race Café van Ziggo Sport kwam de toekomst van The Honeybadger ook ter sprake en Doornbos durfde het wel aan een gewaagde voorspelling te doen.

Lawson vervangt Ricciardo vanaf GP China?

Tijdens de uitzending werd er vanuit het publiek een stelling op tafel gegooid bij de heren van Ziggo Sport: Liam Lawson rijdt in China voor Racing Bulls. "Op het moment dat die crash kwam, was het ook het eerste wat door mijn hoofd schoot", zo reageerde presentator Rob Kamphues, alvorens hij de stelling doorspeelde richting Doornbos. De oud-Formule 1-coureur denkt echter niet dat Red Bull al in China ingrijpende veranderingen doet wat betreft de coureurssamenstelling van het juniorenteam. "Ik denk niet in China, maar ik denk wel dat het [de coureurswissel, red.] gaat gebeuren. Maar ik denk niet China omdat we daar een paar jaar niet zijn geweest", zo liet de voormalig Red Bull-coureur weten.

Lawson in China te risicovol volgens Doornbos

Volgens Doornbos is het te risicovol om Ricciardo al in China uit zijn stoeltje te halen, simpelweg omdat Lawson geen ervaring heeft op dat circuit. "Liam heeft daar geen ervaring en niet de kennis. Dus dan wil je het risico niet nemen dat dat ook invloed heeft op de prestaties", zo vertelt de analist. "Dus ik denk dat Daniel daar wel gewoon rijdt." Dat betekent echter niet dat Doornbos een rijderswissel uitsluit. Sterker nog: als Ricciardo op deze manier doorgaat, verwacht Doornbos dat het tijdens de Europese tour van de Formule 1 al einde verhaal is voor de doorgaans zo goedlachse Australiër. Lawson zal zijn stoeltje dan overnemen.

Lawson vanaf Europa vervanger Ricciardo

"Als hij zo ondermaats blijft presteren, dan denk ik dat hij in Europa gewisseld wordt", zo is Doornbos zeker van zijn zaak. Als de Rotterdammer gelijk krijgt, dan heeft Ricciardo nog maar twee races om zich te bewijzen: China en Miami. Daarna reist het Formule 1-karavaan namelijk naar Europa, waar als eerste de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma staat. Daarna volgt nog Monaco, een uitstapje richting Canada, en vervolgens Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië.

