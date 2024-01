Lars Leeftink

Woensdag 10 januari 2024 09:29 - Laatste update: 10:00

Rob Kamphues, presentator van onder meer het Ziggo Sport Race Café, heeft op X laten weten dat hij vast zou zitten op het vliegveld van Guayaquil in Ecuador, waar momenteel de noodtoestand is uitgeroepen door de regering. De Nederlander heeft hulp nodig om van het vliegveld en uit het land te komen, omdat zijn geplande vlucht niet door is gegaan.

In Ecuador is het momenteel chaos. Guayaquil, de stad waar Kamphues is, was dezelfde plek waar onlangs de beruchte drugsbaas Fito, José Adolfo Macías Villamar, samen met nog wat drugsbaronnen en handlangers ontsnapt is uit de gevangenis. Sindsdien is het onrustig in Ecuador, met meerdere schietincidenten, rellen en onder meer een gijzeling van een live-uitzending op TV die inmiddels afgelopen is. De president heeft het leger de straat opgestuurd om de orde te herstellen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner slaat idee Mercedes af: 'De teambaas moet altijd zichtbaar zijn'

Kamphues op vakantie

Kamphues was de afgelopen periode op vakantie op de Galapagoseilanden, zo blijkt uit zijn post op Instagram. De Galapagoseilanden zijn onderdeel van Ecuador, waar momenteel dus de noodtoestand is uitgeroepen. Kamphues was op de weg terug van zijn vakantie via Ecuador, maar zit nu dus door deze hectische situatie vast op het vliegveld van de stad Guayaquil en vraag om hulp van onder meer vliegtuigmaatschappij KLM. "Wij zitten vast op het vliegveld van Guayaquil. Help ons!"