Christian Horner is het niet eens met de plannen van Mercedes om alle werknemers, waaronder teambazen, niet tijdens alle 24 races van de F1-kalender aanwezig te laten zijn om de druk op de werknemers te verminderen. Volgens de Brit 'moeten werknemers de baas zien' tijdens een raceweekend.

De afgelopen seizoenen ging het plan om 24 races in F1 te organiseren niet door. Dit kwam vooral door corona, dat in 2020 en 2021 in de hele wereld roet in het eten gooide en in 2022 en 2023 ervoor zorgde dat de Grand Prix van China niet door kon gaan. In 2023 kwam daar ook nog de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna bij vanwege slecht weer. In 2024 staan er weer 24 races op de planning, wat het langste seizoen in F1 zou zijn met de meeste races. De race in China lijkt, vooralsnog, dit jaar wel door te gaan.

Horner niet eens met plan Mercedes

Volgens James Allison, technisch directeur van Mercedes, zou het een goed idee zijn om alle werknemers niet tijdens alle 24 races op de kalender aanwezig te laten zijn. De coureurs zouden hier dan een uitzondering op zijn. Vanuit Mercedes hebben veel mensen, waaronder coureurs Lewis Hamilton, George Russell en teambaas Toto Wolff, zich al uitgesproken over de kalender van de koningsklasse. Horner is het, zo zegt hij tegenover Sky Sports, echter niet eens met het plan van Allison en wil dat onder meer de teambazen tijdens alle 24 races aanwezig blijven. "Als ik niet op het circuit ben, ben ik van maandag tot en met vrijdag in de fabriek. Als teambaas woon ik alle races bij. Ik heb elke Grand Prix bijgewoond waaraan Red Bull heeft deelgenomen sinds 2005. Mensen moeten de baas zien. Het niet bijwonen van één race zou hetzelfde zijn als Alex Ferguson [voormalige voetbaltrainer Manchester United] die niet naar een voetbalwedstrijd gaat."

Tijd met familie

Het drukke programma zorgt er echter wel voor dat veel werknemers in F1 weinig thuis zijn. Horner erkent dit en probeert er balans in te houden door, als hij thuis is, ook aandacht te hebben voor zijn familie. "Je laat de telefoon in de kast liggen. Ik heb een jong gezin en die tijd is heel waardevol. Ik probeer dingen te doen. Als ik bijvoorbeeld op zondagmiddag kan terugkomen, kan ik de kinderen op maandagochtend naar school brengen. Dat brengt een beetje normaliteit."