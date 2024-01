Vincent Bruins

Woensdag 10 januari 2024 07:58

Christian Horner is de beste teambaas in de Formule 1. Althans, dat is de mening van David Croft, de commentator van Sky Sports. Crofty legt uit waarom hij de topman van Red Bull Racing een tien zou geven.

Horner kwam in de autosport terecht als coureur en ging in 1997 richting de Formule 3000, wat toen de klasse onder de Formule 1 was, met zijn eigen team: Arden International. Hij richtte de formatie op met geleend geld, waaronder van zijn vader, en kocht een tweedehands trailer van niemand minder dan Red Bull Junior-teambaas Helmut Marko die met RSM Marko zijn eigen team had in de Formule 3000. Na 1998 besloot Horner te stoppen als coureur, maar hij bleef wel doorgaan als teambaas van Arden dat van 2002 tot en met 2004 F3000-titels won. In januari 2005 werd hij aangenomen als teambaas van het toen gloednieuwe Red Bull Racing dat Ford-fabrieksteam Jaguar had overgenomen. Red Bull heeft onder leiding van Horner tot nu toe zeven rijderskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen gewonnen in de Formule 1. De Brit is momenteel de langstzittende teambaas in de koningsklasse.

Applaus verdiend

Horner gaat dit jaar beginnen aan zijn twintigste seizoen als teambaas in de Formule 1. Croft vindt hem dan ook de perfecte leider voor Red Bull. "Wat mensen buiten Red Bull ook denken, er is geen betere teambaas voor Red Bull dan Christian Horner," begon de commentator bij de podcast van Sky Sports. "Die twee passen perfect bij elkaar. Hij heeft hen hervormd van een middenmootteam naar wereldleiders en daar verdient hij wel applaus voor. Al is Horner niet verantwoordelijk voor het ontwerpen van die auto, hij zorgt er wel voor dat het designteam, de aerodynamische afdeling en de chassisafdeling hun taken goed kunnen uitvoeren."

Plannen met Honda en Ford

"Je moet hem een tien geven," complimenteert Croft Horner verder. "Er was een tijd waarin we zeiden: 'Red Bull gaat in de problemen komen'." De Renault-motoren waren voor de energydrankfabrikant niet competitief genoeg en er werd over getwijfeld of de overstap naar Honda voor 2019 de juiste beslissing was, aangezien de Japanse leverancier net een slechte periode met McLaren had doorgemaakt. "Echter, Horner zag het plan voor de lange termijn met Honda en de power trains voor zich. Hij heeft Ford teruggebracht naar de F1, en de manier waarop hij omgaat met partners en sponsoren, met het team, de mensen in de fabriek... Hij is een man waar je gewoon naartoe kan lopen en mee kan kletsen. Hij praat met de media alsof het oude vrienden zijn."