Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 januari 2024 13:50 - Laatste update: 15:55

Lewis Hamilton zag tijdens de laatste race van 2021 zijn grote droom, acht wereldtitels, uiteenspatten op het allerlaatste moment. Een zéér bittere pil, natuurlijk. Toch toonde de Brit zich na afloop een sportief verliezer als we Christian Horner moeten geloven.

Na een zenuwslopend seizoen leek het Hamilton te worden die zijn droom zag uitkomen en zijn achtste wereldtitel leek te gaan pakken. Na een lang jaar ging het echter tóch mis mis tijdens de dramatische laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Na de bizarre slotfase, waarin Nicholas Latifi ineens in de muur stond en er een safety car-situatie op de baan ontstond, wist Verstappen - gewapend met verse banden - in de laatste ronde zijn Britse concurrent in te halen. Daarna liet hij hem er niet meer voorbij en pakte hij zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan.

Buiten de camera

Het was het zuurste en zwaarste moment uit de carrière van Hamilton, die niet kon geloven wat er gebeurd was. Na afloop was hij er wél als één van de eersten bij om Verstappen te feliciteren met zijn eerste wereldkampioenschap. Dat was voor de camera, maar ook buiten beeld toonde Hamilton zijn sportiviteit, zo laat Horner ruim twee jaar later weten aan Sky Sports. "Ik voelde Lewis zijn teleurstelling na afloop van de race en de manier hoe hij daarmee omging. Daar neem ik mijn hoed voor af", stelt de Red Bull-teambaas.

Waardigheid

Hij legt uit wat er allemaal gebeurde: "Natuurlijk was de teleurstelling nog groter dan normaal. Het recordbrekende wereldkampioenschap was net uit zijn handen geglipt, maar hij behandelde de situatie met waardigheid en respect. Ik schudde zijn hand in de coureurskamer na afloop van de race en hij had de goede manieren om te zeggen dat we het goed hadden gedaan", stelt Horner. Het sluit aan bij de beelden die we dus op televisie zagen, toen ook Verstappen direct na afloop de felicitaties ontving na de intense titelrace.