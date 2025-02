Olav Mol begon onlangs het nieuwe Formule 1-programma Langs de Vangrails op Ziggo Sport, maar het heeft nog geen goede kijkcijfers weten te trekken. De opvolger van Race Café heeft voorlopig nog niet het publiek van de populaire talkshow met zich mee kunnen trekken.

Ziggo Sport heeft een streep door Race Café gezet, een programma waar Mol regelmatig aanschoof als Formule 1-expert, na het vertrek van zowel Robert Doornbos als Rob Kamphues. Doornbos is verhuisd naar het Midden-Oosten om daar als ondernemer aan de slag te gaan, terwijl Kamphues is overgestoken naar concurrent Viaplay, die in 2022 de F1-rechten wisten te bemachtigen. Mol en Jack Plooij zijn Ziggo Sport trouw gebleven, en doen nog altijd commentaar op de Grands Prix middels hun eigen radioprogramma. Ziggo heeft aangekondigd dat Race Café door zal gaan in het nieuwe F1-seizoen, maar de opvolger van Kamphues als presentator is nog niet bekend gemaakt, even als de vaste gasten zoals Doornbos dat vaak was.

Slechte kijkcijfers Langs de Vangrails

In totaal zijn er drie uitzendingen geweest van Langs de Vangrails, het programma waar in elke aflevering in wordt gegaan op de carrière en het leven van de gast van die week. Jan Lammers, tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi en Arie Luyendyk zijn tot nu toe te gast geweest. Uit de gegevens van het NMO, het Nationaal Media Onderzoek, blijkt dat er in totaal slechts 72.000 mensen minimaal één minuut keken naar de uitzending van vrijdag 24 januari, waar Fittipaldi aanschoof. Gemiddeld keken er 15.000 mensen tegelijk naar het programma, een marktaandeel van slechts 0,5% op de vrijdagavond, en ook is het verschil tussen het gemiddelde aantal kijkers en het totaal aantal kijkers bovengemiddeld, wat aangeeft dat veel kijkers inschakelden, maar al snel weer genoeg hadden gezien van het programma.