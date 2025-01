Ziggo Sport zal het in 2025 wederom zonder F1 moeten doen, maar dat betekent niet dat er geen raceklassen te zien zijn bij de sportzender. In tegendeel zelfs: voor 2025 en de jaren daarna heeft Ziggo Sport weer voor drie raceklassen de uitzendrechten kunnen veroveren.

Het gaat om de Amerikaanse raceklassen IndyCar, NASCAR en IMSA, raceklassen die de afgelopen jaren al bij Ziggo Sport live en exclusief te zien waren. Dit zal ook tot en met eind 2029 het geval zijn door een contractverlenging met de drie raceklassen. Ziggo Sport moet het sinds 2022 doen zonder F1, waarmee het groot werd in de racewereld en mee kon gaan in het groeiende succes van Max Verstappen. Sindsdien focust Ziggo Sport zich vooral op andere raceklassen, waaronder de Formule E en vooral MotoGP/Moto2/Moto3, waar Collin Veijer zich steeds meer als grote naam begint te positioneren.

IndyCar en NASCAR

Voor 2025 zullen IndyCar en NASCAR dus ook weer bij Ziggo Sport te zien zijn. Het is echter nog maar de vraag of we tijdens de Indy 500 en Daytona 500 Nederlanders in actie gaan zijn. In NASCAR zal dit sowieso niet het geval zijn, iets wat al jaren niet meer het geval is. Het NASCAR-seizoen begint op 2 februari en zal met de finale van de playoffs op 2 november ten einde komen. In IndyCar was de afgelopen jaren Rinus VeeKay het Nederlandse gezicht van de sport. Hij werd eind vorig jaar echter ontslagen door Ed Carpenter Racing en heeft nog geen stoeltje veroverd. Er zijn nog twee stoeltje beschikbaar, waardoor het nog altijd kan voor de Nederlander. Het seizoen in IndyCar begint op 2 maart en zal ten einde komen op 31 augustus.

IMSA

IMSA is een hele andere tak van racen dan NASCAR en IndyCar. Het is de Amerikaanse versie van de WEC (World Endurance Championship), een enduracenklasse dus. De meest bekende race, de 24 uur van Daytona, staat komend weekend als tweede grote race (na de Dakar Rally 2025) op het programma om het seizoen te openen. In IMSA doen ook in 2025 weer veel Nederlanders mee: Renger van der Zande, Tijmen van der Helm, Robin Frijns (allemaal in GTP-klasse), Job van Uitert (LMP2-klasse), Nicky Catsburg (GTD Pro-klasse) en Indy Dontje (GTD-klasse). De laatste race wordt op 11 oktober verreden.

