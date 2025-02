Robert Doornbos besloot eind vorig jaar te emigreren naar het Midden-Oosten en de analist besloot daarom ook officieel om zijn werkzaamheden voor Ziggo Sport neer te leggen. Die beslissing blijkt nu van korte duur geweest, want de voormalig coureur keert terug bij de zender om zo nu en dan aan te sluiten in uitzendingen, zowel in de studio als op locatie.

Tijdens zijn laatste uitzending van het Race Café kondigde Doornbos in 2024 aan te zullen vertrekken bij de zender: "Dit is mijn aller-allerlaatste Race Café. Officieel, na tien jaar te hebben samengewerkt met jullie. Ik ga emigreren. Ik ben naast Formule 1-analist ook ondernemer en dan komen er kansen voorbij en voor mij zijn er prachtige kansen voorbij gekomen in het Midden-Oosten. Dus ik ga met mijn gezin die kant op emigreren. Dan wordt het een beetje lastig om hier iedere week aan tafel te zitten. We hebben hoogte- en dieptepunten beleefd met elkaar. Mijn tv-familie, daar neem ik nu afscheid van. Dus dat is een mooi moment", liet hij weten.

Doornbos keert terug

Vervolgens vertrok ook goede vriend Rob Kamphues voor een avontuur bij Viaplay, maar de beslissing van Doornbos blijkt van korte duur geweest te zijn. Ziggo maakt namelijk melding van de terugkeer van de analist, die tijdens de aanstaande eerste editie van het Race Café - waar ook de nieuwe presentator bekendgemaakt wordt - al zal aanschuiven in de uitzending. Gedurende het seizoen zal hij vervolgens zowel in de studio als op locatie te zien zijn. "Mijn terugkeer bij de racefamilie van Ziggo Sport komt eerder dan verwacht, maar de benzine in je bloed kruipt waar het niet gaan kan", zo laat Doornbos weten over zijn terugkeer. De eerste uitzending van het Race Café van dit seizoen - met Doornbos dus - is vrijdag vanaf 22:30 uur te zien.

