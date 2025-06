F1-presentator Chris Zegers geraakt door 'ongelofelijk pijnlijke' opmerking collega

Chris Zegers (54) is tegenwoordig de presentator van het Ziggo Sport-programma Race Café, waarin hij met tafelgasten het laatste nieuws uit de wereld van - onder meer - de Formule 1 bespreekt. Zegers heeft echter meer gedaan op televisie. Zo speelde hij ook een rol in een film over de Elfstedentocht. Hierover kreeg hij echter van een collega een "vileine, neerbuigende" opmerking.

Toen Rob Kampheus aankondigde te vertrekken als presentator bij Ziggo Sport en te verhuizen naar Viaplay, moest het programma Race Café op zoek naar een nieuwe presentator. Begin dit jaar maakte Ziggo bekend dat Zegers en Shelly Sterk waren aangesteld als de nieuwe gezichten van het F1-programma. Zegers was al vaak te gast geweest bij het programma en noemde het "een wens die uitkomt" toen hij gevraagd werd om als nieuwe F1-presentator aan de slag te gaan. Presteren is iets waar Zegers veel ervaring mee heeft, want in het verleden deed hij dit ook al voor programma's als RTL Travel, 3 op Reis en Moltalk. Zegers is echter ook acteur, al denken sommige mensen daar blijkbaar anders over.

F1-presentator Zegers stuurde vraag in voor De Slimste Mens

Zegers laat in de podcast van NPO Radio 1 weten recentelijk een nare opmerking te hebben gekregen van een collega-acteur die deelnam aan De Slimste Mens. "Ik keek op een gegeven moment naar De Slimste Mens. Ik had er zelf ooit ook aan deelgenomen en dan wordt er soms gevraagd of je een filmpje wil inspreken met een vraag voor de kandidaten die daar zitten", zo begint de Formule 1-presentator. "Dat had ik gedaan, en het was naar aanleiding van de Elfstedentocht, en ik had een rol gespeeld in een film over de Elfstedentocht. Nou, daar kan je van alles van vinden, van die rol. Goed gespeeld of niet goed gespeeld."

Vileine en heel neerbuigende opmerking

"Maar los daarvan. Daar [bij de Slimste Mens] zat dus een acteur en die moest die vraag beantwoorden. En daarna vroeg Philip Freriks [de presentator van het programma] van: 'Heb je die film gezien?' Toen zei hij: 'Nou, ik weet niet of ik die film gezien heb, maar Chris Zegers is geen acteur. Heel, hoe moet je dat zeggen, vilein. Heel neerbuigend. En ik had het zelf niet eens gezien, mijn moeder had het gezien, dus die belde me de volgende dag en die zei: 'Heb je dat gezien?' Dat deed haar zoveel pijn. En toen keek ik zelf en toen dacht ik: 'Ja, dat doet best pijn. Het is nota bene een collega."

Zegers wil naam collega niet noemen

Zegers, die overigens niet de naam van de collega wil noemen, zegt dat hij het "echt gênant" vindt. Of hij de desbetreffende persoon heeft aangesproken op de opmerking? "Nee, ik ben hem nooit tegenkomen."

