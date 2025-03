Ziggo Sport is dan misschien de rechten kwijt om F1-beelden te laten zien, maar ze hebben nu wel iets wat Viaplay weer niet heeft: een eigen, professioneel raceteam. De Nederlandse tv-zender zet in samenwerking met Tempesta Racing een Ferrari in op Le Mans en in de GT World Challenge Europe powered by AWS.

Tot eind 2021 had VodafoneZiggo de uitzendrechten voor de Formule 1 in handen, alvorens de koningsklasse in ons landje naar Viaplay verhuisde. Desondanks bleef Ziggo Sport vol inzetten op de auto- en motorsport met onder andere de Formule E, het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, de IndyCar, NASCAR en Supercars, en ze sleepten de uitzendrechten voor de MotoGP en de supportklasses binnen. Ook de live studio uitzendingen van het Race Café, wat voorheen bekend was als het Formule 1 Café, gingen gewoon door. Ze mochten namelijk nog steeds gebruikmaken van F1-beelden in de vorm van samenvattingen of voor analyses, maar omdat Viaplay sinds dit jaar de rechten exclusief heeft gemaakt, is dat niet meer mogelijk voor Ziggo Sport. Presentator Rob Kamphues vertrok naar Viaplay en dus hing er eventjes een vraagteken boven het Race Café, maar Ziggo liet aan GPFans weten dat ze daarmee door zouden gaan in 2025.

Eigen Ferrari voor Ziggo

Afgelopen vrijdag (28 februari) was de eerste uitzending van het vernieuwde Ziggo Sport Race Café en ze wisten het geheim te houden wie de presentatie van Kamphues zou overnemen. De keuze is uiteindelijk gevallen op Shelly Sterk en Chris Zegers, die pas aan het begin van de uitzending voor het eerst te zien waren. Naast de verschillende racekampioenschappen werden ook de F1-testdagen besproken, maar dan met foto's en zonder tv-beelden.

Ziggo Sport heeft besloten om écht uit te pakken in hun eerste 'Formule 1-loze' jaar en heeft een eigen raceteam gelanceerd. Ze hebben de handen ineen geslagen met Tempesta Racing, een team met een Ferrari 296 GT3. Eddie Cheever III en Marco Pulcini gaan het hele seizoen van de GT World Challenge Europe powered by AWS doen. Het duo wordt vergezeld door Chris Froggatt bij de Endurance Cup-races, waar het hoogtepunt natuurlijk de CrowdStrike 24 Hours of Spa is. Tevens, omdat ze vorig jaar kampioen bij de teams werden, heeft Tempesta Racing een uitnodiging verdiend voor de 24 Uur van Le Mans. Daar zal de Ziggo Sport-Ferrari worden ingezet voor Cheever, Froggatt en Jonathan Hui. De Hongkonger deed vorig jaar het hele seizoen en hielp dus mee aan het verdienen van die titel bij de teams. Pulcini neemt zijn zitje over in GT World Challenge, maar Hui zal nog wel Le Mans rijden.

Door deze samenwerking gaat Ziggo Sport een uniek kijkje achter de schermen krijgen en kunnen we gedurende het seizoen zien hoe het er bij een team als Tempesta Racing aan toegaat tijdens de GT World Challenge-races en op Le Mans. Tevens gaat Ziggo Sport speciale pitwalks aanbieden en een aantal gelukkige fans mogen zelfs een paar ronden meerijden in de GT3-Ferrari.

