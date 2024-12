Er zullen voor Formule 1-fans een boel veranderingen te zien zijn op de Nederlandse tv. Rob Kamphues vertrekt naar Viaplay en de Scandinavische streamingsdienst wordt de exclusieve rechtenhouder van F1-beelden in ons landje. Desondanks heeft Ziggo Sport goed nieuws te melden tegenover GPFans.

Viaplay, dat al sinds 2022 live de koningsklasse van de autosport uitzendt hier in Nederland, heeft de handtekening van Rob Kamphues gescoord voor aankomend seizoen. De presentator was bijna tien jaar lang werkzaam bij Ziggo Sport. "De komende jaren wordt het nog spannender in de Formule 1 en dan is het geweldig om met Viaplay zo dicht op het vuur te zitten. Ik verheug me er ook op om weer te worden herenigd met mijn racemaatje Tom Coronel om samen met hem en andere ouwe bekenden de boel op stelten te zetten in de studio", deelde Kamphues maandagochtend. Viaplay kon verder bekendmaken dat het nu de 'exclusieve' uitzendrechten in handen heeft. De streamingsdienst laat het klinken alsof F1-beelden alleen nog bij hun te vinden zijn en niet langer bij de NOS, die samenvattingen uitzond, en Ziggo Sport, die voor- en nabeschouwingen presenteerde evenals het Race Café.

Race Café gaat door

Door het vertrek van Kamphues evenals het verlies van de uitzendrechten hing er meteen een vraagteken boven het Race Café. Maar Ziggo Sport heeft goed nieuws. "We hebben jarenlang met veel plezier met Rob samengewerkt en zullen hem missen. Het populaire Ziggo Sport Race Café gaat in 2025 vanzelfsprekend door. Onze plannen zullen we in later stadium bekend maken, ook wie het tv-programma voortaan gaat presenteren", zo heeft Xander Vonk van VodafoneZiggo laten weten aan GPFans na vragen over de toekomst van het Race Café.

Het is niet bekend of een huidige analist van Ziggo Sport de presentator van Race Café wordt of dat er gezocht wordt naar een compleet nieuw iemand. Of de focus meer komt te liggen op andere takken van de auto- en motorsport nu ze de F1-uitzendrechten niet meer hebben of dat de Formule 1 centraal blijft staan, is ook nog even afwachten. Rob van Gameren, René Hoogterp, Olav Mol, Jack Plooij, Rick Winkelman en Renger van der Zande zijn analisten die we dit jaar vaak aan tafel zagen en geen van hen heeft nog plannen aangekondigd omtrent hun toekomst bij Ziggo Sport, en dus kunnen we er momenteel nog vanuit gaan dat zij blijven.

