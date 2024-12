De 2026-editie van de F1 Dutch Grand Prix zal de laatste race van de koningsklasse op het circuit van Zandvoort zijn. Lewis Hamilton vindt het ontzettend triest dat Max Verstappen zijn thuisrace kwijtraakt en noemt de Nederlandse fans "ongelooflijk".

Deze week werd officieel aangekondigd dat Zandvoort gaat stoppen met het organiseren van de Grand Prix van Nederland. De baan in de Noord-Hollandse duinen kwam in 2021 terug op de kalender na een pauze van 36 jaar, mede dankzij de populariteit van Verstappen. De wedstrijd van 2023 was tot nu toe het hoogtepunt. De Red Bull Racing-coureur overleefde de zware hagelbuien op jacht naar de overwinning, terwijl achter hem meer dan honderd inhaalacties werden gedaan. Tijdens de rode vlag waren alle Oranjefans lekker aan het feesten. De organisatie van de Dutch GP heeft er echter voor gekozen om na 2026 te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen baalt van einde GP Nederland: "Wel erg trots op wat ze hebben gedaan"

F1 hoort in Europa

"Ik snap niet helemaal waarom Zandvoort wel of niet langer kan blijven dan 2026", begon Carlos Sainz tijdens de persconferentie in Abu Dhabi. "De sport verandert volgens mij echt naar meer races buiten Europa dan in Europa, waarschijnlijk om financiële en politieke redenen. In een ideale wereld vind ik dat een seizoen van de Formule 1 20 races moet hebben. Van die 20 races zouden er tenminste zes tot acht in Europa moeten worden gehouden, want daar komt de sport vandaan. En alle andere [races buiten Europa] moeten rouleren. Als Zandvoort het budget niet heeft om een Formule 1-race te organiseren, terwijl anderen dat wel kunnen, dan hoort Zandvoort niet compleet van de kalender te verdwijnen, maar iedere twee à drie jaar terug op de kalender te komen om alle Nederlandse fans en supporters van Max de kans te geven Max live te zien."

OOK INTERESSANT: Assen niet geïnteresseerd in Dutch Grand Prix: "Zijn er helemaal niet mee bezig"

Ongelooflijk publiek

Hamilton kan zich vinden in de uitspraken van Sainz. "Ik vind het heel triest om Zandvoort te verliezen, zeker als je ziet hoe ongelooflijk het publiek daar is. Er zijn ontzettend veel supporters, waarvan natuurlijk de meesten voor Max, maar over het algemeen zijn het de fans die de sport maken tot wat het is. Vervolgens heb je een aantal races op de kalender - ik ga niet zeggen welke dat zijn, maar jullie weten wel welke het zijn - waar weinig mensen naartoe gaan. Toch kunnen ze het financieel wel dragen, wat de kosten ook zijn. Als business doet [de Formule 1] het heel erg goed. Maar we moeten ons echt vasthouden aan de klassieke races en ik vind dat Zandvoort er daar een van is."

Gerelateerd