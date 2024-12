De F1 Dutch Grand Prix van 2026 zal de laatste race van de koningsklasse zijn op het circuit van Zandvoort. Robert van Overdijk, de directeur van de organisatie verantwoordelijk voor het evenement, heeft bekendgemaakt dat het zijn eigen keuze is geweest en legt uit waarom er is gekozen om met de Formule 1 te stoppen.

Zandvoort stond tot en met 1985 op de F1-kalender, maar verdween omdat het bedrijf dat het circuit runde (CENAV B.V.) failliet ging. De lay-out van de baan ging op de schop om een deel van het grond te kunnen verkopen. Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen doet de Formule 1 de Grand Prix van Nederland weer aan. De editie van 2026 zal echter de laatste zijn, zo heeft Van Overdijk bevestigd. Volgens de directeur lagen er verschillende opties op tafel om door te gaan, maar uiteindelijk heeft de organisatie zelf besloten er mee te stoppen. Van Overdijk ging bij de NOS uitgebreid op die keuze in.

Geen invloed van Midden-Oosten

"Wij zijn met het Britse Silverstone de enige Grand Prix die het zonder overheidssteun moet bolwerken. Met drie relatief kleine partijen zijn we aan dit avontuur begonnen. Niemand dacht dat we dit voor elkaar zouden krijgen. Inmiddels hebben we vier prachtige edities achter de rug", begon Van Overdijk. Hij ziet de opkomst van bijvoorbeeld de races in het Midden-Oosten, die veel meer geld kunnen neerleggen om een plekje op de kalender te verzekeren, maar dat zou geen impact hebben gehad op de toekomst van Zandvoort. "De wereld van de Formule 1 is veranderd. We kennen de factoren, maar ze zijn niet van invloed geweest op ons besluit. Er lagen allerlei varianten op tafel. Daar zouden we zeker met elkaar uit zijn gekomen."

Eruit met een knal

"Je zou misschien zeggen: als het succesvol is, ga je toch gewoon door?", vervolgde de directeur. "Maar het is een boodschap vanuit kracht. We gaan eruit met een knal. Natuurlijk geeft het ook een weemoedig gevoel, maar we zijn vooral trots. In 2026 sluiten we een iconisch tijdperk in de Nederlandse sportgeschiedenis af. Max Verstappen is daarin natuurlijk de grote trekker geweest. Wat mij betreft de grootste Nederlandse sportheld ooit. Laten we vooral genieten dat er nog twee raceweekends op komst zijn." Het bericht om te stoppen met de Formule 1 is niet een poging om financiële steun te krijgen, of dat nou van de private sector of de overheid is. "Nee, we azen niet op crowdfunding of andere suggesties die nu misschien voorbij gaan komen. We stoppen definitief."

Financiële risico's

Aan het organiseren van zo'n groot evenement als een F1-Grand Prix zitten allerlei risico's verbonden. "Drie dagen op rij een uitverkocht huis is voor ons noodzakelijk om rendabel te draaien. Dat lijntje is dun. Een eenmalige dip is niet zo erg, maar we kunnen het ons niet permitteren structureel minder bezoekers te trekken", legt Van Overdijk uit. "Max heeft inmiddels vier wereldtitels. Hij heeft drie keer Zandvoort gewonnen. Je kunt natuurlijk wachten op een moment dat het enthousiasme afneemt, maar dat past niet bij ons. We hadden een beetje pech met het weer [in 2024], maar de vraag naar tickets voor 2025 en 2026 is enorm. Het gaat uit zijn voegen barsten." De Dutch GP-directeur was niet van plan om een contractverlenging tot en met 2028 aan te gaan, puur omdat Verstappen een contract heeft Red Bull Racing tot en met dat seizoen. "Dan zouden onszelf volledig afhankelijk gaan maken van wat Max gaat doen. Het kan ook anders lopen. Misschien rijdt Verstappen in 2026 wel bij een ander team. Dan wordt het helemaal een bijzondere sloteditie."

