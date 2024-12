Max Verstappen won afgelopen weekend nog de Grand Prix van Qatar, maar gaat komend weekend alweer een poging wagen om de Grand Prix van Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij te winnen. De Nederlander blikt terug op afgelopen weekend en vooruit op het slotweekend in F1.

Eerst blikt Verstappen bij Red Bull Racing nog even terug op zijn dominante zege tijdens de chaotische Grand Prix van Qatar. “De race in Qatar was een hele interessante, het voelde goed om daar te winnen. De auto voelde veel beter aan, het rijden ging een stuk soepeler en het was een geweldige prestatie van het hele team. We gaan naar de laatste race van het seizoen. Abu Dhabi roept altijd goede herinneringen op.”

Verstappen ziet dat iedereen 'toe is aan vrije tijd'

Richting het laatste raceweekend van het seizoen, in Abu Dhabi, wordt ook de focus van Verstappen en zijn team op de proef gesteld. “Het is een lang seizoen geweest, we zijn toe aan wat vrije tijd. We willen thuis wat tijd doorbrengen met familie en vrienden. Het team heeft ongelooflijk hard gewerkt dit seizoen en iedereen verdient een pauze om te ontspannen als het seizoen voorbij is. Het zou geweldig zijn om het seizoen goed af te sluiten, en dus proberen we hier te winnen.”

