De F1 Grand Prix van Qatar, de voorlaatste race van het seizoen 2024, bleek een prooi te zijn voor Max Verstappen. Hij versloeg Charles Leclerc en Oscar Piastri. Ook de onderliggende statistieken zouden Verstappen en Red Bull hoop moeten geven.

De Nederlander was gedurende de race namelijk gemiddeld qua race pace ook daadwerkelijk de snelste coureur op de baan. De enige coureur die in de buurt kwam was Lando Norris, die dankzij een tien seconden stop-and-go penalty terugviel en uiteindelijk op P10 eindigde. Norris was 0.15 seconden gemiddeld per rondje langzamer dan Verstappen. De rest van het veld zat op 0.35 seconden over verder, een beeld dat we alleen tijdens de eerste paar races van dit seizoen hebben gezien. Leclerc, Piastri en George Russell maken de top vijf af.

De rest van de grid in Qatar

De rest van de dankzij uitvalbeurten vrij korte lijst, bestaat uit Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Alex Albon, Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Geen best weekend dus voor Visa Cash App RB, terwijl de prestaties van Zhou en Gasly knap genoemd mogen worden.

📊RACE PACE



🥇🔵VER Quickest

🥈🟠NOR +0.15s/lap

🥉🔴LEC +0.35s/lap



Mercedes (RUS) was the 4th fastest car (+0.59s/lap, hurt by traffic), then Alpine, Aston, Sauber (!), Haas



RacingBulls slowest



Mercedes is consistently inconsistent:

-Vegas: 1-2

-Qatar: GAS quicker than HAM!… pic.twitter.com/kLPAd5Wjt0 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) December 2, 2024

