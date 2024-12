De organisatie van de F1 Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een contractverlenging binnengesleept om een extra jaar mee te mogen draaien op de Formule 1-kalender. Helaas zal de wedstrijd van 2026 ook meteen de allerlaatste zijn, zo is nu bevestigd.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug in 2021 na een pauze van 36 jaar, en toevallig was het ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou verdienen. De Limburger won sindsdien de eerste drie races in de badplaats vanaf de pole position, voordat Lando Norris afgelopen augustus er met de zege vandoor ging. Het is geen verrassing dat het evenement elke keer weer door zo'n 300.000 mensen bezocht wordt, want de Oranjefans houden wel van een feestje.

Laatste race in 2026

Spijtig genoeg gaat er dus een einde komen aan dit feestje. 2026 zal het laatste seizoen zijn waarop de baan in de Noord-Hollandse duinen op de Formule 1-kalender staat. Zandvoort had nog een contract tot en met 2025 en is dus nog wel voor één jaartje verlengd. Dat betekent dat we de bolides met de nieuwe reglementen nog gaan zien in de Dutch Grand Prix en dus Verstappen in een Red Bull met niet een Honda-krachtbron, maar de power unit die in samenwerking wordt ontwikkeld met de Ford Motor Company.

Robert van Overdijk, de directeur van de Dutch Grand Prix, heeft vandaag bij de NOS bevestigd dat er in 2026 een einde komt aan de Formule 1 op Zandvoort. "Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan. We konden rouleren met andere circuits, er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben heel veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Uiteindelijk is het ónze keuze. Misschien is de F1-top verrast, maar ze respecteren en snappen ons zeker. Ze weten hoe wij moeten werken."

