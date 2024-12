De F1 Grand Prix van Qatar was een chaotische race waarin Max Verstappen uiteindelijk de race won, maar waar het na afloop ook veel ging over de spiegel en waarom er niet eerder een safety car naar buiten werd gebracht. De FIA heeft hier nu uitleg over gegeven.

Tijdens de race in Qatar schoot een spiegel van Alex Albon de baan op bij het rechte stuk. Dit gebeurde weliswaar buiten de racelijn en buiten de uitgang van de pitstraat, maar wel op de lijn die coureurs gebruiken om in te halen. Op een gegeven moment reed Valtteri Bottas over de spiegel heen, waardoor er over het hele rechte stuk ineens rommel lag. Carlos Sainz en Lewis Hamilton, die ook aan het pushen waren voordat ze naar binnen zouden komen om hun mediums te vervangen, kregen vlak daarna een lekke band. De FIA greep daarna pas in met een safety car, terwijl eigenlijk iedereen zich afvroeg waarom dit niet eerder gebeurde.

FIA legt situatie rondom spiegel uit

De FIA heeft het volgende te zeggen over de situatie rondom de spiegel en de lekke banden. “De normale gang van zaken is dat de safety car niet wordt ingezet bij een kleine hoeveelheid brokstukken buiten de racelijn. De grote brokstukken nadat een auto de spiegel raakte en de lekke banden die kort daarna ontstonden, dwongen tot de beslissing om een safety car in te zetten. Een VSC zou geen oplossing zijn geweest, omdat de auto's verspreid blijven rijden en er niet voldoende tijd is voor een marshal om de brokstukken op te ruimen. De FIA herziet voortdurend haar methodes en processen en zal het specifieke scenario verder analyseren en met de teams bespreken om te zien of er in de toekomst een andere handelwijze moet worden gevolgd.”

Problemen met lichten Safety Car

Ook waren er blijkbaar problemen met de lichten van de safety car. Hier heeft de FIA het volgende over te zeggen. “Alle teams werden er mondeling op gewezen dat de SC binnen zou komen, dus de herstart verliep op de normale manier. Terwijl de reden van de storing werd geïdentificeerd en verholpen, werd de safety car uit voorzichtigheid op tijd gewisseld voor zijn derde inzet.”

