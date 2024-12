Er was zondag veel discussie over de straf die Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Qatar. De FIA heeft er de tijd voor genomen, maar heeft nu toch een uitleg gegeven over de straf.

Norris reed gedurende de race, nadat George Russell door Max Verstappen was ingehaald bij de start en vervolgens een dramatische stop meemaakte, achter Verstappen. Norris viel zelfs even aan, maar deze aanval werd door de Nederlander afgeslagen. Norris zelf kwam vervolgens in de problemen door tijdens dubbel geel niet van zijn gas af te zijn gegaan en te hard te hebben gereden. Verstappen liet over de boardradio merken dat hij vond dat Norris wel een straf verdiende, iets waarvan Norris na afloop zei 'dat hij dat ook gedaan zou hebben'. Norris kreeg uiteindelijk een straf van tien seconden, maar dat was ook nog eens een stop-and-go penalty en niet tien seconden die hij aan het einde van de race gewoon bovenop zijn eindtijd kreeg. De straf moest dus in de slotfase van de race nog in de pitstraat uitgevoerd worden. Uiteindelijk werd Norris tiende in Doha.

FIA over straf Norris

Op beelden van F1 is te zien dat er, zei het vrij laat aan het einde van het rechte stuk, met dubbel geel wordt gezwaaid en Norris niet direct gas terug blijkt te nemen. Wat wel verwarrend is, is dat er op de rest van het rechte stuk geen geel of dubbel geel was en dat er vlak na dubbel geel alweer een groen licht te zien is. Dit was wellicht de reden dat Norris niet direct van zijn gas ging. De stewards van de FIA waren niet van plan om het zomaar te laten gaan, want uit de uitleg blijkt dat ze een snelheidsovertreding op het rechte stuk onder een dubbele gele vlag enorm serieus nemen. “De straf was in overeenstemming met de strafrichtlijnen die op 19 februari 2024 naar de teams zijn gestuurd. Een overtreding met een dubbele gele vlag wordt beschouwd als een ernstig gevaar voor de veiligheid, daarom staat er zo'n zware straf op zulke overtredingen.”

Let's take a closer look 🔍



This yellow flag infringement cost Lando Norris a stop/go penalty ⚠️#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bI2UXZSWxy — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

