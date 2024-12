Max Verstappen werd in Qatar gestraft voor het feit dat hij in een langzame ronde 'een gevaarlijke situatie' veroorzaakte voor George Russell. De straf zorgde voor de nodige vraagtekens, maar Fernando Alonso verklapt - met een knipoog - alvast dat hij in Abu Dhabi ook een 'Verstappen-straf' gaat 'aannaaien' bij een mede-coureur.

Tijdens de laatste fase van de kwalificatie in Qatar, zaten alle coureurs in een langzame ronde om zich klaar te maken voor de laatste snelle run voor pole position. Russell reed echter een stuk sneller dan de rest en kwam Verstappen tegen. De Mercedes moest uitwijken en beschuldigde Verstappen van gevaarlijk rijgedrag. Na afloop moesten beide heren zich melden bij de stewards en kreeg Verstappen een gridstraf van één plek. Naar eigen zeggen werd de straf hem duidelijk 'aangenaaid' door Russell, die bij de wedstrijdleiding duidelijk aan het aandringen was op een straf voor de Nederlander. De hele situatie is nogal opmerkelijk, omdat de coureurs gewoon in een langzame ronde zaten. Alonso weet daarom al wel wat hij aankomend weekend gaat doen in Abu Dhabi.

Alonso knipoogt ook coureur te gaan 'naaien' in Abu Dhabi

Wat Max zijn straf betreft op zaterdag, weet ik het niet. Ik las alleen het nieuws dat hij een straf van één plek kreeg, maar ik weet eigenlijk niet voor wat. Hij reed langzaam, maar George zat ook in een langzame ronde", zo ging Alonso in Qatar in op de situatie rondom Verstappen en Russell. De Spanjaard weet wel dat als de wedstrijdleiding zo met dit soort dingen omgaat, hijzelf in Abu Dhabi ook een straf gaat 'aannaaien' bij een mede-coureur. "Ik zal in Abu Dhabi, als ik in een langzame ronde zit, als een gek pushen richting de auto die voor me rijdt, zodat hij een penalty krijgt als hij me in de weg zit", zo lacht hij.

Alonso heeft begrip voor druk FIA

De tweevoudig wereldkampioen probeert echter ook een beetje begrip op te brengen voor de FIA, die met een nieuwe wedstrijdleider een druk weekend voor de kiezen kreeg in Qatar. "Ik denk dat ze een moeilijke race hadden. Ze moesten de Formule 1 en de Formule 2 in hetzelfde weekend in de gaten houden en ze hebben het nog steeds goed gedaan. Het is pas de tweede race voor deze wedstrijdleider", aldus de coureur van Aston Martin.