Piastri baalt van resultaat McLaren: "Weet niet waar Norris die straf voor kreeg"

McLaren had gehoopt het kampioenschap te beslissen in Qatar, maar deze missie viel in het water door de forse straf voor Lando Norris. Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, sleepte gelukkig nog wel een podium uit het vuur. De Australiër is blij met zijn persoonlijke resultaat, maar niet met die van het team.

McLaren had een goede uitgangspositie om in Qatar de genadeklap uit te delen aan Ferrari, maar dit gebeurde niet. Norris, die lange tijd op de tweede plaats reed, werd hard gestraft toen hij niet voldoende afremde onder de gele vlag. Hij kreeg een tien seconden stop and go penalty, waardoor hij terugviel naar de achterkant van het veld. Piastri moest dus op eigen houtje de punten binnenhalen voor McLaren en dat deed hij door als derde over de streep te komen. Hij was na afloop tevreden met zijn eigen resultaat, maar baalt van het feit dat McLaren het nu tot de laatste race moet laten aankomen met betrekking tot het constructeurskampioenschap.

Piastri blij met persoonlijke resultaat

"Ja het was een lastige race. De auto's vooraan hadden allemaal gelijkwaardige pace", zo begon hij zijn terugblik op de race bij de gridinterviews, die werd verzorgd door David Coulthard. "Het was heel zwaar om met de DRS ver genoeg te komen om in te halen. Ik had een paar goede momenten met Charles. Het is mooi om op het podium te eindigen, maar het was niet het resultaat waar we naar op zoek waren."

Piastri weet niet waar Norris voor gestraft werd

Waar Norris precies voor gestraft werd, wist Piastri op dat moment nog niet. "Ik weet niet waar Lando die penalty voor kreeg, maar het was duidelijk een zware. Dus ja, het wordt een spannend einde van het jaar. Hopelijk zijn we sterk [in Abu Dhabi, red.], maar we moeten alles wat we hebben eruit halen om de deal te sluiten. Het was een leuke race op een geweldige baan. Dit was de mooiste van het jaar, dus ik heb genoten, alleen niet van het resultaat", zo besluit Piastri.

