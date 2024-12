Nu bekend is geworden dat de organisatie in Zandvoort na 2026 kapt met de Dutch Grand Prix, heeft ook Assen aangegeven dat zij het stokje niet gaan overnemen. Op het circuit in Drenthe is de MotoGP al sinds jaren vaste prik, maar daar komt de Formule 1 voorlopig ook niet langs.

Toen bekend werd dat de Formule 1 terugkeerde naar Nederland, gooide het circuit in Assen zich ook op. Het argument dat het team destijds gebruikte was dat het circuit in Drenthe al zo goed als klaar zou zijn, voor de terugkeer van de koningklasse in Nederland. Zandvoort moest juist nog investeren om het circuit te laten voldoen aan de moderne standaarden. Dat lukt het circuit in de Nederlandse badplaats dan ook en na vijf edities komt er een eind aan die samenwerking, in 2026.

Assen heeft geen interesse

Dat Zandvoort de handdoek in de ring gooit, zou een deur kunnen openen voor Assen, maar een woordvoerder laat in het Algemeen Dagblad weten dat Assen niet van plan is om een gooi te doen naar de Dutch Grand Prix. "We zijn er helemaal niet mee bezig. Dit is ook vers voor ons, maar op dit moment speelt dit geen enkele rol in onze strategische overweging", zo verklaart de woordvoerder.

Laatste editie zal sprintweekend worden

Volgens Robert van Overdijk, algemeen directeur Zandvoort, was het financieel simpelweg niet meer te bolwerken. De Dutch Grand Prix is samen met de race op Silverstone de enige die het raceweekend overeind hield zonder overheidssteun. De laatste editie van de Dutch Grand Prix zal in 2026 plaatsvinden en het is bekend geworden dat het publiek op dat moment wordt getrakteerd op een sprintweekend.

