Antonio Pérez Garibay, de vader van 'Checo', heeft nog altijd de media als grootste vijand aangewezen in de onrustige situatie rondom zijn zoon. Niet alleen is hij ervan overtuigd dat Pérez komend seizoen 'gewoon' bij Red Bull Racing zal rijden als teamgenoot van Max Verstappen, ook komt hij maandag met een lijst van liegende journalisten.

De situatie rondom Pérez lijkt dit weekend tot een climax te komen. Zo kan de Mexicaan nog altijd vasthouden aan het contract dat hem tot en met 2025 bij het Oostenrijkse team houdt, tegelijkertijd zijn de prestaties al een tijdje niet om over naar huis te schrijven. Afgelopen weekend in Qatar werd het niet veel beter en inmiddels heeft ook Red Bull-teambaas Christian Horner, die in het verleden het nog opnam voor 'Checo', aangegeven dat de bal bij de Mexicaan ligt, om te bepalen hoe zijn toekomst eruit zal zien.

Lijst van liegende journalisten

De afgelopen maanden is er een heleboel gezegd en geschreven over de situatie van Pérez bij Red Bull Racing en de vader van 'Checo' heeft heel wat, in zijn ogen, liegende journalisten gezien. Op social media-kanaal Threads schrijft hij. "De leugenachtige journalisten zijn al naar me op zoek", zo antwoord hij na een bericht dat hij er van overtuigd is dat 'Checo' ook in 2025 bij het Oostenrijkse team zal rijden. "Belofte: Openlijk excuses aanbieden, of zij nu de leugenaars zijn of ik. Maandag publiceer ik de lijst met leugenachtige journalisten en media", zo belooft de vader van Pérez.

