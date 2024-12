McLaren-CEO Zak Brown geeft in The Red Flags Podcast aan dat zijn team eerder dan verwacht, heeft gepiekt. De Amerikaan had namelijk alle pijlen op 2025 gericht, maar ziet zijn team mogelijk dit weekend al constructeurskampioen worden.

Het papaja-oranje team heeft zich in 2024 gemeld als de grootste uitdager van Red Bull Racing. Max Verstappen wist de wereldtitel voor de coureurs te pakken, voor de vierde keer op rij. Lando Norris deed lange tijd ook mee en had met de MCL38 een tijd lang de snelste wagen tot zijn beschikking. Het constructeurskampioenschap is echter nog de enige prijs die er te pakken is en Brown is daar niet zo ontevreden mee.

Stijgende lijn begon in 2021

In de podcast blikt de CEO van het merk terug naar de opbouwjaren, onder leiding van toenmalige teambaas Andreas Seidl. "De auto die we in 2020 hadden, was eigenlijk best prima. We gingen in het jaar erop alleen van Renault-motoren naar de Mercedes-krachtbronnen. We pakten toen vijf à zes podiumplekken en we wonnen zelfs in Monza", zo wijst hij naar de stijgende lijn. In 2021 wist het team als vierde te eindigen in het klassement bij de teams en daarvoor wijst Brown naar 2019. "Het team dat we in 2021 hadden, kreeg daar de credits voor, maar dat is eigenlijk toe te rekenen aan het team van 2019."

Seidl leverde niet in 2022

Seidl had als grote taak gekregen om het nieuwe reglement te tackelen. "In 2022 startte de nieuwe leiders en zij hadden de auto in elkaar gezet. 2023 was echt beangstigend en 2022 ontwikkelde we, omdat we ook problemen hadden met onze coureurs, simpelweg niet snel genoeg." De Grand Prix van Frankrijk was daarin tekenend: "Het grote moment was voor mij Frankrijk in 2022. We hadden de auto volgegooid met updates en het werkte niet. De reactie was vervolgens niet helemaal wat je verwacht van de leiding. Het had namelijk een groots moment moeten zijn."

Brown grijpt in met aanstelling Stella

Dat was voor hem dan ook het moment om in te grijpen. Eind 2022 kwam Andrea Stella aan boord als teambaas: "Halverwege 2022 ontwikkel je de 2023-auto. Andrea deed iets fantastisch, maar ook heel erg stressvol. Hij vertelde: 'We zullen dramatisch zijn aan het begin van 2023.' Dat heeft hij perfect uitgevoerd, want we waren nergens. Hij heeft alles geherstructureerd. Hij heeft iedereen nieuwe doelen gegeven en de potentie van het team ontgrendeld. Die eerste upgrades in Oostenrijk (2023) werkten perfect, maar het zat slechts op één auto. Dan twijfel je nog even: Is Lando heel goed in Oostenrijk? Toen hadden we in Silverstone beide wagens voorzien van updates en ze deden mee aan de voorkant." In het gehele traject dat Brown heeft uitgestippeld, loopt het team dus voor: "Het heeft alle verwachtingen overtroffen, want ik dacht dat we pas in 2025 in de positie zouden zitten, waarin we nu zitten."

