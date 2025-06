Sky Sports bracht QR-code in live tv-uitzending voor diskwalificatie Verstappen

Sky Sports stond al niet bekend als een tv-zender met een sterke voorliefde voor Max Verstappen, maar tijdens de Grand Prix van Spanje werd dit nogmaals bevestigd. Het Britse sportkanaal bracht kort na het incident tussen Verstappen en George Russell een QR-code in beeld m.b.t. diskwalificatie van de Red Bull-coureur.

Verstappen en Sky Sports onderhouden geen al te beste relatie met elkaar. Deze vertroebelde verstandhouding gaat ver terug en begon te ontstaan toen Lewis Hamilton nog de dominante coureur in de Formule 1 was. Toen Verstappen zich ontpopte tot zijn grootste rivaal, begon Sky Sports zich steeds vaker tegen de Nederlander te keren. Ook in Spanje was er van romantiek geen sprake tussen de sportzender en de coureur van Red Bull. Na afloop van de Grand Prix had de zender een uiterst gespannen interview met Verstappen en tijden de race bracht Sky Sports zelfs een QR-code in beeld, met de vraag of Verstappen gediskwalificeerd moest worden.

Sky Sports laat mensen stemmen op diskwalificatie Verstappen

Terwijl de live televisie-uitzending van Sky Sports bezig was, verscheen er plots een felrode QR-code in beeld met de oproep om te gaan stemmen. 'Had Max gediskwalificeerd moeten worden?', zo klonk de vraag. Mensen die de QR-code met hun telefoon scanden, werden doorgestuurd naar de website van Sky Sports en konden daar hun stem uitbrengen. Deze opmerkelijke actie van Sky Sports werd niet door iedereen gewaardeerd. Op social media werd kritisch gereageerd op de QR-code. "Ja, diskwalificeerd dit Sky-kanaal maar", zo klonk het onder meer. "Kunnen we een poll doen om Sky Sports uit de F1 te diskwalificeren of is dat weer wat anders?", zo vroeg een ander.

