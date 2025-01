Peter Windsor is van mening dat Max Verstappen bij Red Bull Racing wel eens hoogstpersoonlijk zou kunnen hebben ingegrepen toen Carlos Sainz een optie werd als nieuwe teamgenoot in 2025. Volgens de Brit stamt dit nog 'uit de tijd bij Toro Rosso', toen ze in 2015 ook teamgenoot waren van elkaar.

Windsor kijkt in een nieuwe livestream op zijn YouTube-kanaal terug naar hoe Red Bull bij Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen uit is gekomen. Volgens de Brit was Carlos Sainz, die na zijn vertrek bij Ferrari nog geen stoeltje had voor 2025, een prima optie geweest. Windsor denkt echter dat Verstappen hiervoor is gaan liggen. "Carlos was soms, nou ja, zo'n twintig procent van de tijd, sneller dan Max tijdens de kwalificatie [bij Toro Rosso]. En hij zat, laten we zeggen, ongemakkelijk dicht bij Max. Of ze kregen om een andere reden ruzie, misschien was het iets met de afstelling dat Carlos niet met Max deelde."

'Gaat allemaal terug naar de periode bij Toro Rosso'

Windsor vervolgt door te stellen dat het vanuit Verstappen nog oud zeer en angst zou zijn richting de Spanjaard. "Ik denk dat het allemaal teruggaat naar de Toro Rosso-periode, waarin Max duidelijk maakte: ik wil Carlos niet in die andere auto'. Het laat allemaal zien dat die zaken tussen teamgenoten erg belangrijk zijn. Daarom zal Lewis ook streven naar een 'schone lei' na de strijd met George. Door nieuwe media, social media en statistieken die voor iedereen binnen handbereik zijn, is het zo gemakkelijk om een team op te hitsen om de twee beste coureurs in huis te halen."

Windsor over situatie McLaren

Voor McLaren ziet hij in de toekomst, wellicht al in 2025, problemen ontstaan vanwege het duo Lando Norris en Oscar Piastri. "Het hebben van Lando en Oscar is niet per se het beste voor McLaren, en al helemaal niet het beste voor Norris. Net zoals het niet ideaal is voor Hamilton om naast Russell te zitten. Maar goed, hoe je daarmee omgaat, is aan jou. Dat was het geval met Ricciardo. Je kunt opstappen en voor het geld gaan, of doorgaan met vechten. Heel weinig coureurs kiezen voor dat laatste. De meeste coureurs zijn opgevoed met het idee dat ze de snelste zijn op de planeet. En als ze dat dan een moment niet zijn, dan moet er iets mis zijn met de auto."

