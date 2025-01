Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat in 2025 jagen op zijn vijfde wereldtitel. Voor Verstappen is alles na het 2021-seizoen een bonus, zo vertelde hij destijds. Toch gaan coureurs normaliter voor het maximale en in gesprek met SportsKeeda legt Verstappen uit waarom hij niet een bepaald aantal titels als doel heeft gesteld.

Daar waar Verstappen te kennen heeft gegeven dat zijn doel simpelweg was om wereldkampioen te worden, is Lewis Hamilton bij Ferrari aangesloten om juist voor zijn achtste titel te gaan. Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso staat sinds zijn laatste titelwinst in 2006 droog en met Adrian Newey aan boord kan Aston Martin wellicht lichtjes gaan hopen op een kampioenschap in de toekomst.

Verstappen tevreden met behaalde prestaties

De Red Bull-coureur legt bij het medium uit dat hij vooral tevreden is met wat hij tot dusver heeft bereikt. "Het is gewoon omdat je niet weet waar je uiteindelijk terechtkomt, toch? En ik ben nu al heel blij met wat ik heb bereikt, en ik wil er gewoon geen getal op plakken. Ik ben nu al gelukkig, dus zelfs als er niets meer gebeurt, is dat prima", zo legt Verstappen uit. De Nederlander heeft daarnaast ook al diverse keren aangegeven dat het Formule 1-avontuur misschien wel eerder voor hem stopt, dan de meeste mensen denken.

Verstappen: 'Blijf niet wanhopig in de sport hangen'

Dat relateert hij dan ook aan de eerder behaalde prestaties: "Zodra ik stop, ben ik hoe dan ook gelukkig. Weet je, ik heb al zoveel bereikt. Natuurlijk ben ik blij als we meer kunnen toevoegen, dan voeg ik meer toe, maar het is niet iets waar ik wanhopig naar streef of probeer in de sport te blijven hangen om meer te winnen."

