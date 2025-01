Kamphues verklaart overstap van Ziggo Sport naar Viaplay

Één van de vaste gezichten van Ziggo Sport, Rob Kamphues, is overgestapt naar Viaplay. De voormalig presentator van het Race Café zal voor de partij werken die de uitzendrechten juist bij zijn voormalig werkgever heeft weggehaald en geeft in De OranjeZondag aan waarom hij de overstap maakt.

De uitzendrechten zijn de afgelopen decennia meermaals van zender gewisseld. In 2013 was Sport1 de gelukkige, dat later werd getransformeerd naar Ziggo Sport. Kamphues was destijds samen met Robert Doornbos, maar ook met Tom Coronel één van de vaste gezichten van de zender. In 2022 was het Viaplay die de Formule 1 mocht uitzenden, waarbij Ziggo het moest doen met de samenvatting. Ook dat kan de kabelgigant vanaf 2025 niet meer doen en Kamphues heeft uiteindelijk de overstap gemaakt.

Doornbos weg en geen beelden bij Ziggo Sport

In het programma legt Kamphues zijn nieuwe takenpakket uit: "Ik ga een aantal programma's maken. In ieder geval een live talkshow met het publiek." Hoewel het in eerste instantie lijkt op wat het Race Café is bij de concurrentie, legt Kamphues uit dat het er wel iets anders uitziet en dat er meer interactie met de kijker wordt gezocht. Kamphues geeft daarnaast twee redenen voor zijn overstap naar Viaplay. "Ik weet op dit moment niet beter dan dat Ziggo de beelden niet meer heeft en Robert Doornbos is weg en ik krijg 'Tommie' Coronel er voor terug. Dat is wel mijn allerbeste, samen met Robert overigens, autosportvriend. Als de één emigreert en de ander zegt: kom maar hier", zo legt hij uit.

Viaplay wil beelden leveren voor theatershow

Daarnaast is er ook een voordeel voor zijn theatershow, waarin Viaplay een rol wil spelen. "En wat hem ook wel deed. Ik had een theatershow met Tom Coronel, maar zonder beelden. Viaplay was komen kijken en er zaten allerlei grappen over Viaplay in, maar die zeiden: 'dat vinden we toch wel echt geinig. Doe dat volgend jaar met Formule 1-beelden en dan gaan wij meedoen'", legt Kamphues uit. Daarna was hij om: "Toen dacht ik, met Tommie en die beelden."

