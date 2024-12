Formule 1-analist Robert Doornbos kondigde onlangs aan dat hij gaat emigreren naar het Midden-Oosten. De Rotterdammer stopte daarnaast ook met zijn werkzaamheden als analist bij het Race Café en geeft in gesprek met GPFans tekst en uitleg over het nieuwe avontuur.

Doornbos besloot na een ontmoeting met Jacques Villeneuve in 1998 zelf ook de racehandschoenen aan te trekken. Via de Opel Lotus-klasse, Formule Ford, Formule 3 en het F3000-kampioenschap kwam hij in 2004 bij Jordan terecht als testcoureur. Het jaar erop mocht hij de kleuren van Minardi verdedigen in de slotfase van het jaar en in 2006 deed hij hetzelfde, maar dan voor Red Bull Racing. Ook een uitstapje naar de Verenigde Staten zat erin met een seizoen in de ChampCar, maar ook de IndyCar Series. Toen de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten naar Sport 1(later Ziggo Sport) gingen, sloot Doornbos aan als analist, maar daar komt dit jaar dus een eind aan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Geldschieters Colapinto willen 2025-zitje Doohan afkopen'

'Formule 1 is booming in het Midden-Oosten'

Doornbos was al veelvuldig te vinden in het Midden-Oosten. "Het speelde al wel langer en het Midden-Oosten, dat is je vast niet onopgemerkt gebleven, dat ik daar veel ben geweest de afgelopen tijd. Rondom Formule 1 is het booming met vier Grands Prix en er komt er waarschijnlijk nog eentje aan in Saoedi-Arabië", zo wijst Doornbos naar het circuit in Qiddiya, waar op dit moment nog aan gewerkt wordt.

OOK INTERESSANT: Red Bull-junior Hadjar definitief geen Campos-coureur meer, team kiest voor verlenging Martí

Samen met het gezin genieten van het avontuur

Het avontuur geldt niet alleen voor Doornbos zelf, het hele gezin verhuist namelijk mee: "Dus alleen daarom al is het een mooie werkplek of omgeving om te zijn en ik kom er al veel voor keynotes (presentaties) die ik geef en het is gewoon een prachtig klimaat om te wonen en een nieuw avontuur, om er met je gezin naartoe te gaan. Daarnaast heb ik een bedrijf met racesimulatoren, waar we nu in Abu Dhabi de eerste vestiging mee gaan openen, dus ik heb genoeg te doen." Ook wil de Rotterdammer simpelweg het er even van gaan nemen: "Maar ik wil ook gewoon lekker genieten met het gezin van dit prachtige avontuur."

Gerelateerd