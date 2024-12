Red Bull-junior Isack Hadjar zal komend seizoen definitief niet voor Formule 2-team Campos Racing gaan rijden. Nadat Arvid Lindblad in september al werd aangekondigd voor de line-up van 2025, tekent Josep María Martí bij en daardoor lijkt voor Hadjar de weg open te zijn voor een promotie naar de Formule 1.

Hadjard is één van de namen die wordt genoemd bij het zusterteam van Red Bull Racing. Daar rijden momenteel Yuki Tsunoda en Liam Lawson, maar die hopen nog altijd op een promotie naar Red Bull Racing. Het Oostenrijkse topteam zou, naar verluidt, bezig zijn met de positie van Sergio Pérez en of hij überhaupt wel in 2025 als teamgenoot van Max Verstappen door het leven gaat. Mocht de Mexicaan plaatsmaken, dan lijkt één van de twee VCARB-coureurs door te stromen, waardoor er een plekje vrij is voor Hadjar, bij het zusterteam.

Hadjar grijpt naast Formule 2-titel

Hadjar debuteerde in 2023 in de Formule 2, bij het team van Hitech Pulse Eight. In zijn eerste seizoen wist hij niet verder te komen dan P14 in het klassement, met 55 punten. Afgelopen seizoen kwam Hadjar dus voor Campos Racing uit en wist hij lange tijd mee te strijden voor het kampioenschap. Tijdens de start van de race in Abu Dhabi viel Hadjar stil en daarmee waren zijn kansen op de titel in rook opgegaan. Toekomstig Kick Sauber-coureur Gabriel Bortoleto was uiteindelijk de gelukkige die in zijn eerste jaar Formule 2, gelijk met de titel naar huis wist te gaan.

Verlenging Martí

Campos Racing kiest komend seizoen voor Martí naast Lindblad. "Ik ben blij dat Pepe en Campos Racing voor het vijfde opeenvolgende jaar samen kunnen blijven werken. Hij voelt als familie voor ons, en we begrijpen elkaar perfect omdat hij volledig in het team is geïntegreerd. Het eerste jaar in de FIA Formula 2 is redelijk positief verlopen, met vier podiumplaatsen, waaronder een overwinning in Abu Dhabi, wat de ultieme motivatie voor 2025 zou moeten zijn. We zullen twee jonge coureurs hebben, Pepe en Arvid, met wie we opnieuw grote dingen willen bereiken", aldus teambaas Adrián Campos Jr. bij Formula2.com.

