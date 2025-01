Ziggo Sport gaat vanaf vandaag beginnen met elk einde van de week uit te pakken met een nieuw programma. Het F1 Race Café blijft daarnaast zoals eerder bekend ook gewoon bestaan in waarschijnlijk een wat andere vorm.

Deze vrijdag is vanaf 22:45 uur op Ziggo Sport een programma te zien genaamd Ziggo Sport: Langs de Vangrails! In dit programma praat Olav Mol met bekende personen uit de autosport over de Formule 1, maar ook over andere dingen. Het doel is vooral om de diepte in te gaan en de fans te voorzien van leuke verhalen en vermaak op de vrijdagavond. Het programma zal tijdens het weekend ook via YouTube terug te kijken zijn. Of het programma ook tijdens het seizoen uitgezonden gaat worden, maakt Ziggo Sport niet duidelijk.

Fans en Mol enthousiast over nieuwe programma Ziggo Sport

Mol krijgt dus weer een eigen platform om zijn ding te doen en gesprekken te voeren met bekende namen uit de autosportwereld. Zelf is hij enthousiast over het programma. “Met Langs de Vangrails willen we de verhalen ophalen die het hart van de sport vormen. Een goed gesprek met legendes als Jan Lammers, Emerson Fittipaldi en Arie Luyendyk over het leven in de wereld van snelheid en competitie. Dit wordt een tv-programma waar iedere racefan van gaat smullen."

Ook de fans lijken in eerste instantie enthousiast te zijn met de terugkeer van Mol op de voorgrond bij Ziggo Sport.

𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰 op Ziggo Sport: Langs de Vangrails! 🏎️@Olav_Mol duikt iedere week de diepte in met een unieke gast uit de autosportwereld 🌟



🏎️ Langs de Vangrails: Jan Lammers

📅 Vrijdag, 22:45 uur

🍿 Ziggo Sport#ZiggoSport #LangsdeVangrails pic.twitter.com/vu3vnRromg — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) January 14, 2025

Gezellig! Eindelijk weer wat leuks op tv 👏🏼 — Linda H. (@HoogendonkLinda) January 14, 2025

Oeh dat klinkt heel leuk! Ben benieuwd. — Bernadette v/d Blom (@bvdblom) January 14, 2025

Dat lijkt me een prima toevoeging — Bas te Velthuis (@bastevelthuis) January 14, 2025

Lijkt mij wel een leuk programma. Vrijdagavond zitten we ervoor. — Alma de Vries (@deVried) January 14, 2025

Dit gaat een kijktip worden. Benieuwd hoe het veder gaat gaat het race café in een F1 weekend. Hoop dat Z iggo een mooi plan heeft klaar liggen. — Dennis ( spotter ) (@Dennis94617481) January 15, 2025

