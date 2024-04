Coureurswissel al in kannen en kruiken? 'Hij moest lachen, maar mocht niets zeggen'

Daniel Ricciardo lijkt geen toekomst meer te hebben in de Formule 1, althans niet bij het team van Visa Cash App, in de volksmond ook wel Racing Bulls genoemd. De geruchten worden steeds sterker dat hij vervangen gaat worden door Liam Lawson. Richard Verschoor, die goed contact heeft met Lawson, bevestigt dat er 'iets speelt'.

De druk op de schouders van Ricciardo neemt steeds verder toe. De toekomst van de coureur uit Perth hing voorafgaand aan het raceweekend in Japan al aan een zijden draadje, maar nu hij wederom met een nulresultaat huiswaarts is gekeerd, lijkt er geen ontkomen meer aan. Lawson staat op de achtergrond al trappelend klaar om het stoeltje van Ricciardo over te nemen. De 22-jarige Nieuw-Zeelander mocht vorig jaar al even proeven aan het grote werk en dat smaakt hem duidelijk naar meer. De beslissing moet nu komen van Red Bull Racing, maar lijkt niet meer lang op zich te laten wachten. Volgens Verschoor "speelt er wel iets", zo zei hij in het Race Café van Ziggo Sport in navolging van een gesprek dat hij voerde met Lawson.

Er speelt iets rondom Lawson

Verschoor sprak met Lawson in Australië, dus nog ruimschoots voor de volgende tegenvaller in Japan, en zegt dat aan de lichaamstaal van de Kiwi genoeg viel af te lezen. "Ik sprak Liam nog even in Australië en ik vroeg hem natuurlijk even - want ik ken hem heel erg goed - wanneer hij nou eindelijk eens in die auto [Visa Cash App, red.] komt. Ik vroeg eigenlijk naar 2025, maar toen begon ie wel een beetje te lachen en toen zei die dat ie er eigenlijk niets over kon zeggen", zo vertelde Verschoor in de uitzending eind maart. "Maar ik denk dat daar wel wat speelt."

Steeds duidelijker dat Ricciardo plaats gaat maken

Renger van der Zande, ook te gast aan tafel, sloot zich aan bij de woorden van Verschoor. "Het is gewoon een talentvolle gast die in de Formule 1 hoort en het begint steeds duidelijker te worden dat Ricciardo plaats gaat maken, maar we gaan het zien", zo zei hij. Een directe overstap van Lawson naar het grote team van Red Bull Racing ziet Van der Zande dan weer niet gebeuren. "Misschien is dat wel de beste keuze, maar ik denk dat daar op moment een Spanjaard op de deur staat te kloppen", zo lacht de 38-jarige racecoureur, doelend op Carlos Sainz.

Hoeveel races krijgt Daniel Ricciardo nog de tijd? 🤷

Want natuurlijk staat Liam Lawson op de deur te kloppen... 🚪#ZiggoSport #F1 #RaceCafé pic.twitter.com/6NyJCpKnpu — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) March 29, 2024

