Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 09:43 - Laatste update: 10:06

De toekomst van de Formule 1 qua uitzendrechten in Nederland blijft voorlopig nog wel even onzeker. Tenminste, als we sportmarketeer Chris Woerts moeten geloven. De specialist weet te onthullen dat de Formule 1 voorlopig weigert om de rechten opnieuw op de Nederlandse markt aan te bieden en legt uit waarom.

Sinds de intrede van Viaplay aan het begin van 2022 wist het streamingsplatform eigenlijk nimmer de harten van de Nederlandse bevolking te veroveren. Het Scandinavische bedrijf besloot ten eerste om een aantal geliefde en prominente analisten en commentatoren aan de kant te schuiven en te komen met nieuwe, frisse gezichten rondom de Formule 1-uitzendingen. Daarnaast liep de dienst met name in de eerste maanden op Nederlandse bodem regelmatig tegen technische problemen aan, zoals haperend en onscherp beeld of niet werkende streams. Het contract van Viaplay loopt na 2024 af en Ziggo hoopt na dat jaar de rechten terug in handen te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Rechten niet op de markt

Deze zomer zouden die rechten opnieuw op de Nederlandse markt komen ter bieding, maar dat zal volgens Woerts voorlopig niet gebeuren. Bij Vandaag Inside geeft hij tekst en uitleg. "Voorlopig komen de rechten niet op de markt in Nederland. Deze zomer zouden de rechten verkocht worden aan de hoogstbiedende partij. Ze hebben de zegeningen geteld bij de Formule 1 en zien Viaplay zwaar in de problemen met geen geld. Ziggo zou het heel graag willen, maar zij zijn de enige [partij] die het wil. Er is eigenlijk geen markt, dus dan gaat de prijs naar beneden. Het is dus voorlopig uitgesteld. Voorlopig blijft het zoals het is, dus er komen geen nieuwe bedieningen", weet hij te melden.

Viaplay heeft het zwaar

Vervolgens wordt het noodlijdende Viaplay behandeld door Woerts. "Het is ook wel grappig, want ze hebben de jaarabonnementen opgezegd bij Viaplay. Je kunt alleen nog duurde abonnementen van een maand nemen. Zodat als ze stoppen in Nederland, hebben ze al de kosten die mensen gemaakt hebben." Johan Derksen stipt vervolgens aan dat het inderdaad geen succes is met Viaplay. "Het is geen succes in die zin, ze hebben een veel te grote broek aan gehad in Amerika en Engeland en het is totaal mislukt. Ze gaan nu terug naar de thuismarkt in Scandinavië. In Nederland hebben ze nog een miljoen abonnees. Als Max morgen weg is, zijn het er nul. Dan kijkt er geen hond meer", stelt Woerts. Dat trekt ook voor nieuwe partijen risico's mee. "Het is wel een risicovolle beweging. Maar je moet wel een markt hebben waar mensen tegen elkaar op kunnen bieden. Als er maar één aanbieder is, dan dendert de prijs naar beneden."