Afgelopen donderdag bracht De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Viaplay de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 zal behouden na 2024. De NOS weet nu meer te melden over de biedingsrace die zou hebben plaatsgevonden.

Volgens verschillende bronnen zou afgelopen donderdag de officiële aankondiging komen dat Viaplay de Nederlandse uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport zou behouden. Deze kwam echter niet, maar De Telegraaf kon wel delen dat de Scandinavische streamingsdienst een nieuwe deal zou hebben gesloten met Formula One Management voor vijf seizoenen. Dat zou dus betekenen dat Viaplay de uitzendrechten in handen blijft houden tot en met in ieder geval eind 2029.

Honderden miljoenen

Tussen 2022 en 2024 betaalde de streamingsdienst rond de dertig miljoen euro per jaar om de koningsklasse uit te mogen zenden. Naar verluidt gaat dit vanaf 2025 omhoog naar 45 miljoen euro per jaar. Het nieuwe contract tussen Viaplay en Formula One Management zou dus maar liefst 225 miljoen euro waard zijn. Volgens de NOS deed Ziggo echter een nóg hoger bod. Ziggo had de rechten in handen van 2013 tot en met 2021, het seizoen waarin Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap won. Het telecombedrijf zou een poging hebben gedaan deze weer af te snoepen van Viaplay, maar ondanks een grotere zak geld, lijkt de Formule 1 dus meer in een voortzetting van het contract met Viaplay te zien. Om hoeveel euro meer het precies gaat, is niet bekend. Er wordt verwacht dat de nieuwe deal later deze maand officieel aangekondigd.

