Flavy Barla (21) dook kortgeleden op in de wereld van de Formule 1 als kersverse vriendin van Esteban Ocon (27), maar wie is deze blonde schone precies? Met haar verschijning heeft ze al dikwijls de camera's in de paddock weten te bereiken, maar wat weten we over de dame die in 2022 de Miss Cote d'Azur verkiezing won?

Ocon bevond zich lange tijd niet op de datingmarkt, want de Formule 1-coureur van Alpine was al sinds 2018 gelukkig met Elena Berri. Echter, het tweetal besloot vorige zomer uit elkaar te gaan en hun vijfjarige relatie tot een einde te brengen. Maar waar de ene deur dichtgaat, zal een ander zich openen. En zo geschiedde, want nog in hetzelfde jaar maakte de Formule 1-wereld voor het eerst kennis met Flavy Barla. De geruchten over een mogelijke romance begonnen toen Ocon en Barla elkaars berichten op social media begonnen te liken. Toen ze kort daarna gelijktijdig vanuit Cote d'Azure foto's van hun vakantie begonnen te plaatsen, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Ocon en Barla maakte er vervolgens niet langer een geheim van en verschenen voor het eerst samen in de paddock tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Wie is Flavy Barla, de vriendin van Esteban Ocon?

Sindsdien is Barla niet meer weg te denken aan de zijde van Ocon. Ze werd al meermaals gespot in de garage van Alpine, ging met Ocon mee naar het FIA-gala in december en bracht daarna samen met hem de feestdagen door in Venetië. Maar wie is de 21-jarige blondine nu eigenlijk? Barla werd op 9 februari 2003 geboren in Nice in Frankrijk en won in 2022 de titel Miss Cote d'Azur. Barla is een geneeskundestudent met de ambitie om chirurg te worden. Barla is tevens model en deelt hiervan regelmatig kiekjes op haar Instagram-account. Ze heeft maar liefst 145.000 volgers en die worden ook zo af en toe getrakteerd op een foto van haar met haar grote liefde Ocon.

Ocon weer gelukkig in de liefde, nog niet op de baan

Hoewel smaken verschillen, zal menigeen toch moeten erkennen dat Barla een prachtige verschijning is. Ocon heeft zijn zaakjes dan ook prima op orde en lijkt de breuk met Berri al snel weer te zijn vergeten. Op het circuit gaat het Ocon echter wat minder voor de wind, want met zijn Alpine behoort hij tot één van de langzaamste teams op de grid.

