Redactie

Donderdag 30 november 2023 18:12

Esteban Ocon heeft een nieuwe liefde aan de haak geslagen. Het gaat om de twintigjarige Flavy Barla. De Franse schone werd tijdens de testdagen in Abu Dhabi voor het eerst gespot in de garagebox van Alpine en zij werd daar getrakteerd op de snelste tijd van haar nieuwe vlam.

Formule 1-coureurs hebben doorgaans een stressvolle baan, waarbij ze de hele wereld overvliegen. Gelukkig hoeven ze dit lang niet altijd alleen te doen, want meer dan eens worden ze in de paddock gespot met een liefdevolle vrouw aan hun zijde. Zo zien we regelmatig Kelly Piquet in de paddock verschijnen om haar ondersteuning te bieden aan Max Verstappen. Niet alle coureurs hebben een wederhelft aan hun zijde, zo is het van Lewis Hamilton bekend dat hij als vrijgezel door het leven gaat, terwijl Carlos Sainz dit jaar zijn relatie verbrak met Isabel Hernaez.

Nieuwe liefde Ocon

Voor Ocon gaat het allemaal wat meer voor de wind. De Franse coureur van Alpine heeft een nieuwe liefde in zijn leven gevonden en het gaat daarbij om de Franse Flavy Barla, in 2022 nog verkozen tot Miss Côte d'Azur. De geruchten over een potentiële romantische relatie tussen het tweetal zongen al langer rond, maar inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat er schot in de zaak is gekomen. Barla, twintig lentes jong, werd namelijk tijdens de testdagen in Abu Dhabi gespot afgelopen week, toen zij in de pitbox van Alpine aanwezig was. Daar kon zij zien hoe Ocon op de eerste dag de snelste tijd reed van de sessie.