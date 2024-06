Ziggo Sport heeft de rechten van de Formule 1 al een tijdje niet meer in handen en verloor ook dit jaar weer het gevecht met Viaplay om de rechten van de koningsklasse, maar gaat de concurrentie met de streamingdienst in Nederland op een andere manier aan. De komende jaren blijft Ziggo Sport namelijk MotoGP, Moto2 en Moto3 uitzenden in Nederland, in een poging de sport nog populairder te maken.

Dit heeft Ziggo Sport woensdag zelf aangekondigd. Ziggo Sport werd populair door het uitzenden van de Formule 1 tijdens de periode waarin Verstappen zijn debuut maakte bij Red Bull Racing en uiteindelijk ook zijn spectaculaire eerste titel won in 2021 na een duel met Lewis Hamilton. Sinds 2022 zijn de uitzendrechten echter in handen van Viaplay, dat eerder dit jaar de uitzendrechten voor een tweede termijn kon verlengen tot eind 2029. Ziggo Sport liep de rechten dus mis en kan op het Race Café na alleen de samenvattingen uit blijven zenden van de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Onderlinge kwalificatieduels 2024: Verstappen dominant, Hamilton 8-2 achter

MotoGP blijft komende jaren bij Ziggo Sport

Als vervanger is Ziggo Sport zich sinds 2022 gaan richten op de MotoGP en de bijbehorende Moto2 en Moto3. Met succes, want sindsdien is de interesse in de raceklasse gegroeid. Dit komt, naast de vaste race op het circuit in Assen, ook omdat de Nederlanders weer meer in beeld zijn. In de Moto2 doet Zonta van den Goorbergh mee, terwijl ook Bo Bendsneyder (als hij fit is) actief is op het tweede niveau. In de Moto3 rijdt echter het echte kijkcijferkanon voor Ziggo Sport: Collin Veijer. De Nederlander heeft inmiddels meerdere races gewonnen en doet eigenlijk elke Moto3-race voorin mee. Een stap na Moto2 lijkt aanstaande, terwijl de MotoGP een realistisch doel is. Ziggo Sport hoopt dit natuurlijk mee te maken en heeft de uitzendrechten nu in handen tot eind 2029. Ziggo Sport is aanwezig tijdens elke race, zendt alle sessies uit en zal de focus op de Nederlanders ook nog wat gaan vergroten. Er is namelijk een samenwerking met de eerdergenoemde Veijer, zoals Ziggo Sport dat eerder in F1 ook deed met Verstappen. Hierdoor zal hij nog meer in beeld zijn rondom raceweekenden en daarbuiten.

OOK INTERESSANT: 'Slecht nieuws voor Verstappen aanstaande: gridstraf lijkt niet te voorkomen'

MotoGP blij met Ziggo Sport

Dan Rossomondo, CCO van Dorna Sports S.L, die de algemene rechten van MotoGP in handen heeft, is blij dat Ziggo Sport nog jaren de MotoGP, Moto2 en Moto3 gaat uitzenden. "Ziggo Sport heeft zich de afgelopen drie jaar bewezen als een geweldige ambassadeur voor MotoGP in Nederland. Samen blijven we de spannendste sport ter wereld in het land promoten. We zien dat dat duidelijk zijn vruchten afwerpt in 2024, nu de kijkcijfers stijgen. Met Ziggo Sport hebben we een vooruitstrevende partner met uitgebreide kennis en expertise, die topkwaliteit MotoGP-content biedt op de verschillende Ziggo Sport-platformen. We zijn zeer verheugd om onze samenwerking voort te zetten."

MotoGP is here to 𝐒𝐓𝐀𝐘! ❤️‍🔥

Ziggo Sport blijft de MotoGP-zender van Nederland! Met een verlenging van de exclusieve uitzendrechten tot en met 2029 geniet je ook de komende jaren van de @MotoGP, Moto2 & Moto3 🥳



Meer info ↝ https://t.co/0bt12FRb3O 🔗#ZiggoSport #MotoGP pic.twitter.com/JYkXecO6Pl — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) June 26, 2024

Gerelateerd