Max Verstappen en Red Bull Racing hebben het in 2024 lastig, zowel op als buiten de baan. Er lijkt echter nog meer slecht nieuws aan te komen, want de motor die tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Canada het op de vrijdag begaf met een ERS-probleem, lijkt niet meer te redden.

Dit weet Motorsport.com te melden. De kans dat er goed nieuws gaat komen vanuit Honda, die de motor momenteel in haar bezit heeft en er alles aan doet om de motor zo snel mogelijk te onderzoeken, lijkt klein te zijn. Dit is een probleem, want Verstappen zit dit jaar - eerder dan voorgaande jaren - namelijk al op het maximum aantal van vier motoren die hij in zijn pool heeft. Dit is, na tien van de 24 races in 2024, behoorlijk snel. Twee van deze motoren zijn al flink gebruikt door Verstappen en Red Bull, daar waar de meest recente - de vierde motor - nog tamelijk nieuw is. Toch lijkt een gridstraf niet te voorkomen en volgen er wellicht nog twee dit jaar, omdat er dus niet teruggevallen kan worden op de derde motor.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aston Martin blij met optimisme Alonso: 'Maar moeten ook uitleggen waarom'

Neemt Verstappen in België zijn gridstraf?

Red Bull heeft de afgelopen twee seizoenen namelijk ook gridstraffen moeten nemen voor een vijfde motor van Verstappen. Het team heeft, zoals veel teams dat doen, er vaak voor gekozen om dit tijdens een raceweekend te doen op een circuit waar het makkelijker is om in te halen. De gridstraf voor het vervangen van de vierde motor zou namelijk tien plaatsen zijn, met daarnaast nog meer plekken voor elk ander vierde onderdeel dat vervangen wordt. De kans dat Verstappen dan achteraan start, is levensgroot. De afgelopen twee seizoenen nam Verstappen met Red Bull zijn gridstraf en vijfde motor in België, een race die voor de zomerstop nog op het programma staat. Het zou betekenen dat Verstappen nog het sprintweekend in Oostenrijk en de raceweekenden in Groot-Brittannië en Hongarije moet overleven met zijn huidige vierde motor om wederom in België zijn vijfde motor en dus gridstraf te nemen. De kans dat Verstappen later dit seizoen ook nog een gridstraf moet nemen voor een zesde motor, wordt hierdoor tevens groter.

OOK INTERESSANT: Verstappen en Norris discussiëren over eerste bocht: "We vertragen elkaar"

Groter risico in 2024 voor Verstappen

Daar waar het risico op het nemen van een vijfde motor voor Verstappen en Red Bull in 2022 en 2023 niet zo groot was, is dit in 2024 wel anders. De afgelopen twee seizoenen domineerde Verstappen en had hij, tegen de tijd dat hij zijn vijfde motor nam, al zo'n grote voorsprong opgebouwd dat de impact niet zo groot was. In 2024 hebben, nadat Verstappen tijdens de eerste zes races nog dominant begon en vijf van de zes races won, McLaren, Ferrari en Mercedes allemaal stappen vooruit weten te zetten en lijkt het erop dat McLaren momenteel zelfs de beste auto heeft. Verstappen heeft 69 punten voorsprong op Lando Norris en 71 punten op Charles Leclerc, wat twee volledige races (25 punten) zijn. De Nederlander heeft dus wel wat ruimte, maar zeker niet zoveel als de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nog twee races te rijden voordat het F1-circus in België arriveert en kan dat gat dus nog kleiner worden.

Gerelateerd