Aston Martin-teambaas Mike Krack is blij dat kopman Fernando Alonso nog optimistisch is, maar geeft ook aan dat het F1-team momenteel nog niet weet hoe het de problemen, die het inmiddels wel kent, op kan gaan lossen.

Aston Martin begon nog wel aardig aan het seizoen, maar de afgelopen paar raceweekenden was het - op Canada na - vrij matig en werden er niet heel veel punten gescoord. Fernando Alonso liet al weten dat hij zich zorgen maakt, maar ook optimistisch blijft. "We mogen niet te gefrustreerd raken. Het is tijd om harder te werken, minder te praten en meer te leveren. Dat is wat we willen doen."

Krack kent probleem Aston Martin, oplossing nog niet duidelijk

Tegenover Motorsport.com zegt Krack dat Aston Martin weet waar de problemen van de afgelopen weken vandaan komen, maar het team weet nog niet hoe ze opgelost moeten worden. "Dat is een van de problemen die je hebt. Je hebt nu vijf races in zes weken. We hebben best veel begrepen [wat de problemen zijn] na Monaco, Imola en ook Canada, waar we overigens 14 punten scoorden met dezelfde auto, maar het gaat erom dat we ze oplossen. Je hebt geen tijd. Dat is het grootste probleem op dit moment. Dus we moeten zo doorgaan, elk weekend het beste uit de auto halen en deze onderdelen zo snel mogelijk brengen."

Krack legt uit waarom Alonso nog optimistisch is

Krack is blij dat Alonso optimistisch blijft, maar de teambaas wil naar buiten ook duidelijk maken waarom hij zo optimistisch is. "Ik deel zijn optimisme, maar ik moet ook het optimisme delen. Van wat ik heb gezien, is het bemoedigend. We hebben duidelijk een betere verstandhouding dan voorheen. Dat geeft ons ook vertrouwen om vooruit te kijken. We zullen onderdelen blijven brengen zodra ze klaar zijn, te beginnen bij de volgende races. We moeten ons dus niet alleen richten op Boedapest, maar we moeten echt proberen om zo snel mogelijk beter te worden."

