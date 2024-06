Max Verstappen en Lando Norris waren zondag tijdens de openingsfase van de F1 Grand Prix van Spanje betrokken bij een momentje, waar Norris zover naar rechts reed dat Verstappen even op het gras kwam. Na afloop konden de twee coureurs het er in de Cooldown Room over hebben en leverde dit een interessant gesprek op met twee verschillende meningen.

Norris was zaterdag sneller dan Verstappen en kon daardoor, aan de buitenkant op het rechte stuk, vanaf P1 beginnen aan de race. Verstappen kende echter een goede start aan de binnenkant, iets wat Norris ook zag. De Brit reed naar rechts en reed Verstappen zo zelfs even op het gras, waarna de twee elkaar vertraagden en George Russell erlangs ging voor P1. Verstappen zou op P2 komen, met Norris als grootste verliezer op P3. Verstappen ging daarna langs Russell voor P1 en zou Norris in de slotfase van de race achter zich houden voor zijn zevende zege van 2024. Norris werd dus tweede, voor Lewis Hamilton. Hij werd er in de slotfase langs gelaten door een langzamere Russell.

Discussie Norris en Verstappen in Cooldown Room na GP Spanje

Na de race in Barcelona konden Norris en Verstappen samen kijken naar de eerste bocht. Verstappen opent het gesprek over de openingsfase van de race. "Je denkt niet dat, als we zo naast elkaar rijden, we elkaar vertragen? Kijk", wijst Verstappen vervolgens naar het scherm in de kamer. Daar wordt de start nog een keer in beeld gebracht. "Kijk, gewoon een beetje rallyen", zegt Verstappen vervolgens. Norris ziet geen probleem en is van mening dat hij hem genoeg ruimte gaf. "Ah, er is echt wel genoeg ruimte." Verstappen: "Kijk dan, we vertragen elkaar alleen maar." Norris denkt echter dat het niet veel uit had gemaakt. "George [Russell] had een slipstream tot het einde van het rechte stuk.". "Ik denk echt dat we elkaar vertragen zo", blijft Verstappen volhouden. Norris gaat er echter niet op in. "F*ck, als ik iets later rem zijn we allebei klaar [met de race], dan ga ik over de barrière heen." "George waarschijnlijk ook", sluit Verstappen zich bij Norris aan. "Die ligt dan op zijn kop in het grint", sluit Norris af.

