Lewis Hamilton is na afloop van de Grand Prix van Japan geïrriteerd weggelopen tijdens zijn mediaverplichtingen bij de geschreven media, nadat de zevenvoudig wereldkampioen een vraag kreeg over de performance van Ferrari.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is niet goed begonnen voor Lewis Hamilton. Mercedes heeft voor het derde jaar op rij vooralsnog geen auto waarmee op consistente basis om podiumplaatsen gevochten kan worden, maar daarnaast lijkt de Brit meer moeite met de W15 te hebben dan teammaat George Russell. Na vier races staat de zevenvoudig wereldkampioen met een zeer magere tien punten op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Russell is met 24 punten iets hoger in de ranglijst terug te vinden op P7.

Moeilijk weekend voor Hamilton

Ook het raceweekend in Japan verliep weer moeizaam voor Hamilton. Alhoewel hij Russell dit keer voor wist te blijven in de kwalificatie, was de snelheid tijdens de race ver te zoeken. Hamilton - uiteindelijk goed voor de negende plaats - stelde op een gegeven moment zelfs zelf voor om Russell voorbij te laten, zodat de jonge Brit wellicht verder naar voren kon komen. Hij werd uiteindelijk zevende. Het is het laatste jaar van Hamilton in dienst van Mercedes. Eind 2024 vertrekt hij naar Ferrari, waar hij plaatsneemt naast Charles Leclerc.

Hamilton kapt interview af

Het is voor de zevenvoudig wereldkampioen echter nog te vroeg om daar mee bezig te zijn, zo bleek na afloop van de race. Hamilton meldde zich voor zijn verplichtingen bij de geschreven media, maar al na twee vragen kapte hij het interview geïrriteerd af en liep hij weer weg. Een van de journalisten vroeg of Hamilton een beetje jaloers is op de huidige performance van Ferrari, omdat zij op het moment beter presteren. Hamilton antwoordde: "Heb je geen betere vragen?" De journalist maakte zijn excuses, maar voordat iemand anders een poging kon wagen, was de Brit weer vertrokken.

