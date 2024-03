Het jaar 2024 is niet zo succesvol begonnen voor Alpine, dat in Bahrein stijf onderaan stond qua snelheid en ook al een paar mensen heeft zien vertrekken. De volgende naam lijkt nu afscheid te nemen van het Franse team: Bob Bell.

Dit weet Motorsport.com te melden. Bell werkt al sinds 1997 bijna alleen maar bij Alpine, toen het onder meer nog Renault was. Ook bij Mercedes, Marussia en Jordan heeft hij rollen vervuld. In 2018 besloot hij een stap terug te zetten binnen Alpine en een rol als adviseur te vervullen, maar hier gaat nu dus ook een einde aan komen. Bell was technisch directeur van Renault toen Fernando Alonso in 2005 en 2006 wereldkampioen werd.

Veel mensen vertrekken bij Alpine

Vorig jaar begon de reeks aan mensen die besloten te vertrekken of ontslagen werden. Zo werden teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane ontslagen rondom het raceweekend in België. Pat Fry vertrok tevens als technisch directeur, net zoals Laurent Rossi als CEO. Dit was nadat tijdens het seizoen 2022 Fernando Alonso en Oscar Piastri al besloten te vertrekken. Afgelopen weekend vertrokken technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer.

Slechte prestaties Alpine

Alpine is, zoals het team en de coureurs zelf al hadden voorspeld, tijdens het eerste raceweekend van het seizoen 2024 slecht begonnen aan het nieuwe seizoen. Tijdens de kwalificatie eindigde Pierre Gasly en Esteban Ocon negentiende en twintigste, terwijl er tijdens de race niet veel meer in bleek te zitten dan P17 en P18. De auto is zwaar, niet snel en er is tevens veel gedoe op organisatorisch niveau. Met de aflopende contracten van Gasly en Ocon is de onzekerheid rondom het team met de dag groter aan het worden.

